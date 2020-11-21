Медики рассказали, кто больше всех рискует повторно заболеть коронавирусом

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Как отметил медик, случаи повторного заболевания COVID-19 случаются крайне редко, сообщает РИА Новости.

- Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших, — сказал Болибок в беседе с vm.ru.

Медик добавил, что не стоит бояться повторного инфицирования при отсутствии других проблем со здоровьем.

В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным, — высказался он.

Болибок уточнил, что контакт с вирусом после перенесенного COVID-19 в какой-то степени даже усилит иммунную систему, но человек может на непродолжительный срок стать бессимптомным переносчиком инфекции.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России отсутствуют документально подтвержденные случаи повторного заболевания COVID-19.

- К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая, — сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".

Специалист добавил, что наука, тем не менее, подтверждает случаи повторного заболевания COVID-19.

В более тяжелой форме

Вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что повторно заразившийся коронавирусом может более тяжело переносить заболевание, чем в первый раз.

- Это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. <…> Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая, — сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что человек может заболеть повторно, если при первом случае коронавируса его иммунитет был выражен слабо, что может быть и при бессимптомной форме. Он добавил, что вопрос о тяжести протекания инфекции во второй раз пока что недостаточно изучен.

Медик также подчеркнул, что переболевшие люди должны соблюдать такие же меры предосторожности, как и не переносившие коронавирусную инфекцию.