Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Медики рассказали, кто больше всех рискует повторно заболеть коронавирусом

Медики рассказали, кто больше всех рискует повторно заболеть коронавирусом

21 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Переболевшие люди должны соблюдать такие же меры предосторожности

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Как отметил медик, случаи повторного заболевания COVID-19 случаются крайне редко, сообщает РИА Новости

- Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших, — сказал Болибок в беседе с vm.ru.

Медик добавил, что не стоит бояться повторного инфицирования при отсутствии других проблем со здоровьем.

 В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным, — высказался он.

Болибок уточнил, что контакт с вирусом после перенесенного COVID-19 в какой-то степени даже усилит иммунную систему, но человек может на непродолжительный срок стать бессимптомным переносчиком инфекции.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России отсутствуют документально подтвержденные случаи повторного заболевания COVID-19.

- К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая, — сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".

Специалист добавил, что наука, тем не менее, подтверждает случаи повторного заболевания COVID-19.

В более тяжелой форме

Вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что повторно заразившийся коронавирусом может более тяжело переносить заболевание, чем в первый раз.

- Это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. <…> Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая, — сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что человек может заболеть повторно, если при первом случае коронавируса его иммунитет был выражен слабо, что может быть и при бессимптомной форме. Он добавил, что вопрос о тяжести протекания инфекции во второй раз пока что недостаточно изучен.

Медик также подчеркнул, что переболевшие люди должны соблюдать такие же меры предосторожности, как и не переносившие коронавирусную инфекцию.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Коронавирус

Читайте также: За сутки в Коми зафиксировали 275 случаев COVID-19, 432 человека выздоровели 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Выяснилось, каким будет ледовый городок на главной площади Сыктывкара Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Инструкция для сыктывкарцев: как сдать ЕГЭ, если вы закончили школу много лет назад Читать
14 ноября
Фото дня от сыктывкарки: голуби под ноябрьским солнцем Читать
14 ноября
В сыктывкарском поселке увековечили память героев войны Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru