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В России перенесли сроки итогового сочинения

В России перенесли сроки итогового сочинения

20 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми.

Для выпускников оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В Коми в написании итогового сочинения примут участие 4714 обучающихся выпускных классов. Успешное написание итогового сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения вместо итогового сочинения.

На заседании Оперативного штаба также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят нормативный правовой акт, устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году и предусматривающий проведение итогового собеседования в дистанционном формате.

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