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Сыктывкар в деталях: история самого известного универмага города

Сыктывкар в деталях: история самого известного универмага города

20 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: oldsyktyvkar.ru / ЦУМ «Сыктывкар» в 1980 году
Возле здания часто выступают музыканты

ЦУМ «Сыктывкар» находится в центральной части города. За время своего существования он стал культовым. В нашей еженедельной рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет вам об истории этого здания.

Универмаг открылся 17 апреля 1970 года к 100-летию со дня рождения Ленина. Здание было построено по типовому проекту, точно такое же стоит в Вологде. В то время торговые площади занимали около 3,5 тысяч квадратных метров. Как только он открылся, коллективы многих магазинов перевели в это здание, а торгово-кулинарное училище досрочно выпустило целую группу молодых продавцов для нового предприятия. Попасть в штат ЦУМа было нелегко - брали только самых способных претендентов. 

В то время почти сразу ЦУМ «Сыктывкар» стал самым крупным и влиятельным торговым магазином. В нем было около 200 рабочих мест. Первым руководителем стал опытный мужчина, участник войны Николай Антонович Гамзин. Он возглавил магазин еще на этапе строительства и внес большой вклад в становление коллектива. 

До универмага в Сыктывкаре промышленными товарами торговали магазины узкой специализации, которые были разбросаны по всему городу. 

Парад рядом с ЦУМом в 1972 году

Как заявляет издание 1995 года «Прекрасная половина», в ЦУМе сложился дружный коллектив. Отмечается, что этому способствовали субботники, сенокос, уборка картошки, совместные выезды в лес, самодеятельные концерты. А в женском коллективе был свой вокально-инструментальный ансамбль. 

Даже в годы экономических передряг, массовой безработицы в ЦУМе не было задержек зарплаты, работники регулярно получали премии.

Сейчас в ЦУМе работают 36 организаций

Это место стало культовым для Сыктывкара, особенно благодаря уличным музыкантам и художникам. Даже сейчас для них ЦУМ - излюбленное место для выступлений. 

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