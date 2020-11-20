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В России предложили штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час

В России предложили штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час

20 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Отмена порога в 20 километров в час «полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах»

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Агентством городских новостей «Москва» предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час, РИА Новости.

Он отметил важность поимки лихачей за рулем для повышения культуры в обществе.

- Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права, — пояснил депутат.

Васильев подчеркнул, что чаще всего причиной ДТП становится именно превышение скорости. Отмена порога в 20 километров в час «полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах», уверен он.

По мнению парламентария, нужно называть злостными нарушителями тех, кто ежедневно позволяет себе нарушать режим скорости на дорогах, а не тех, кто забыл или просто не оплатил штраф.

- Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти, — подытожил он.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до десяти километров в час. Сейчас автомобилистов в России штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час.

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