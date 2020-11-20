Топ 7 самых дорогих собак, которые продают сыктывкарцы

Большие и маленькие. Гладкие и пушистые. Статные и неуклюжие. Но абсолютно все верные и преданные. 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Портал PG11.ru изучил сайты объявлений и выяснил, сколько стоят самые дорогие собаки Сыктывкара.

Щенок миниатюрного бультерьера — 100 000 рублей

Начинает подборку самых дорогих собак сука миниатюрного бультерьера стоимостью 100 000 рублей. Дата рождения — 08.08.2020. Чистая по генетическим тестам, прикус — ножницы, не крупная. Полностью привита, чипирована. Документы РКФ. Находится в Сыктывкаре.

Щенки померанского шпица шоу-класса — 70 000 рублей

На втором месте расположился щенок померанского шпица шоу-класса. Мальчик. 100% миниатюра. Дата рождения — 16.08.2020. Пакет документов РКФ, клеймо, прививки (вет. паспорт) — все есть. Окрас — айс-крем. Без недостатков. Зубы — 6*6. Родника нет и не было. Море шерсти, короткая мордочка (мишки), толстые лапки. Приучен к пеленке. Щенок растет в ласке и заботе, общительный, не клеточного содержания. Родители регулярно участвуют в выставках. Находится в Сыктывкаре.

Вельш-корги пемброк — 65 000 рублей

Продаются очаровательные щенки Вельш-корги пемброк. Два мальчика. Документы, клеймо, прививки по возрасту. Подробная информация, фото, видео щенка и родителей предоставляются по запросу реального покупателя. Продавец готов помочь новым хозяевам с доставкой по России.

Немецкий боксер — 60 000 рублей

Хозяин вынужден продать своего питомца. Как отмечает он сам, ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО, от элитных родителей, по семейным обстоятельствам. Окрас — рыжий с белой грудью, уши и хвост купированы, все прививки сделаны, на сухом корме, без проблем по здоровью. Обучен командам курса общего послушания. Очень общительный, не злой к людям, любит детей. Привезен щенком от заводчиков из Самарской области.

Сиба-ину — 60 000 рублей

Щенок сиба-ину, кобель. Родился 21.09.2020 года. Имеется ветеринарный паспорт, вакцинация и необходимые обработки по возрасту сделаны. Метрика РКФ.

Французский бульдог — 50 000 рублей

Продаются щенки французского бульдога: 6 кобелей и 2 суки. Возраст — 1,5 месяца. Родители — чемпионы России. Окрас — палевый. Находятся в Сыктывкаре. Хозяева обещают покупателям подарки, всесторонние консультации и помощь в выращивании.

Доберман — 45 000 рублей

Девочка, 4 месяца. Уши и хвост купированы. Знает основные команды. Очень активная. К детям относится хорошо. К животным не агрессивна. Хозяин говорит, что продажа никак не связана с собакой. Находится в Сыктывкаре.