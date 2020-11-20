Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Топ 7 самых дорогих собак, которые продают сыктывкарцы

Топ 7 самых дорогих собак, которые продают сыктывкарцы

20 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
avito.ru
Все они представители разных пород

Большие и маленькие. Гладкие и пушистые. Статные и неуклюжие. Но абсолютно все верные и преданные. 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Портал PG11.ru изучил сайты объявлений и выяснил, сколько стоят самые дорогие собаки Сыктывкара. 

Щенок миниатюрного бультерьера — 100 000 рублей

Начинает подборку самых дорогих собак сука миниатюрного бультерьера стоимостью 100 000 рублей. Дата рождения — 08.08.2020. Чистая по генетическим тестам, прикус — ножницы, не крупная. Полностью привита, чипирована. Документы РКФ. Находится в Сыктывкаре.

Щенки померанского шпица шоу-класса — 70 000 рублей

На втором месте расположился щенок померанского шпица шоу-класса. Мальчик. 100% миниатюра. Дата рождения — 16.08.2020. Пакет документов РКФ, клеймо, прививки (вет. паспорт) — все есть. Окрас — айс-крем. Без недостатков. Зубы — 6*6. Родника нет и не было. Море шерсти, короткая мордочка (мишки), толстые лапки. Приучен к пеленке. Щенок растет в ласке и заботе, общительный, не клеточного содержания. Родители регулярно участвуют в выставках. Находится в Сыктывкаре. 

Вельш-корги пемброк — 65 000 рублей

Продаются очаровательные щенки Вельш-корги пемброк. Два мальчика. Документы, клеймо, прививки по возрасту. Подробная информация, фото, видео щенка и родителей предоставляются по запросу реального покупателя. Продавец готов помочь новым хозяевам с доставкой по России.

Немецкий боксер — 60 000 рублей

Хозяин вынужден продать своего питомца. Как отмечает он сам, ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО, от элитных родителей, по семейным обстоятельствам. Окрас —  рыжий с белой грудью, уши и хвост купированы, все прививки сделаны, на сухом корме, без проблем по здоровью. Обучен командам курса общего послушания. Очень общительный, не злой к людям, любит детей. Привезен щенком от заводчиков из Самарской области.

Сиба-ину — 60 000 рублей 

Щенок сиба-ину, кобель. Родился 21.09.2020 года. Имеется ветеринарный паспорт, вакцинация и необходимые обработки по возрасту сделаны. Метрика РКФ.

Французский бульдог — 50 000 рублей

Продаются щенки французского бульдога: 6 кобелей и 2 суки. Возраст — 1,5 месяца. Родители — чемпионы России. Окрас — палевый. Находятся в Сыктывкаре. Хозяева обещают покупателям подарки, всесторонние консультации и помощь в выращивании. 

Доберман — 45 000 рублей 

Девочка, 4 месяца. Уши и хвост купированы. Знает основные команды. Очень активная. К детям относится хорошо. К животным не агрессивна. Хозяин говорит, что продажа никак не связана с собакой. Находится в Сыктывкаре. 

 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Животные

Читайте также: Представленный в единственном экземпляре и заказанный из Америки: топ 7 самых дорогих мотоциклов, которые продают сыктывкарцы

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выяснилось, каким будет ледовый городок на главной площади Сыктывкара Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Инструкция для сыктывкарцев: как сдать ЕГЭ, если вы закончили школу много лет назад Читать
14 ноября
Фото дня от сыктывкарки: голуби под ноябрьским солнцем Читать
14 ноября
В сыктывкарском поселке увековечили память героев войны Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru