Сыктывкарцы о данных по среднемесячной зарплате в Коми: «Наглость статистов зашкаливает»

Комистат опубликовал данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Коми за январь-сентябрь 2020 года. В среднем за девять месяцев 2020 года она составила 56 047 рублей.

Сыктывкарцы не оставили эту новость без внимания. Они стали активно обсуждать ее в паблике Про Город Сыктывкар | Новости. Мы собрали в подборку наиболее интересные комментарии горожан.

— Да вы что, вот это радость то! Остаётся только понять, где та часть моей зарплаты, которой не хватает до средней! — Наталья Вилкова.

— Не надо считать вахтовиков, тогда и з/п сразу уменьшится, — Лидия Гаврилюк.

— Вполне правдоподобно на самом деле, учитывая вахтовиков, работников крайнего севера и т. д., — Павел Балчугов.

— Написано же, 56 тысяч за 9 месяцев. Вот и считайте з/п в 1 месяц! — Нина Чеусова.

— Бред полный. Лучше бы провели опрос среди людей, большая часть больше 20 не получают, — Татьяна Подтероб.

— Рост зарплат у 99% россиян проходит абсолютно бессимптомно… — Антон Вайхель.

— А что уже сразу за год не подсчитали-то? У нас же не 9 месяцев в году. Чиновники в месяц имеют з/п, которая нам и не снилась. А они за 9 месяцев нашу считают. Не стыдно? Народ от копейки к копейке живет, — Натали Пирова.

— Наглость статистов зашкаливает… — Людмила Канева.

— Медикам ковидные начали платить, от них и показатели выросли, — Дмитрий Микушев.

— Я, конечно, извиняюсь, но какую такую зарплату и у кого посчитали? Если так, то где мои 36 тысяч? Верните их мне, пожалуйста, — Игорь Сачков.

— Кто-то получает незаконно свыше 100 тысяч, а кому положено — и не видел их ни разу. Бумеранг крутится, — Татьяна Олейник.

— Надо считать отдельно среднюю зарплату у вахтовиков, у работяг, у госслужащих и у чиновников, вот тогда и посмотрим, что к чему, — Мастер Вывесок.

— Откуда такое придумывают?! Дайте такую з/п людям! — Надежда Ананьева.