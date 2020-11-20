Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Сыктывкарцы о данных по среднемесячной зарплате в Коми: «Наглость статистов зашкаливает»

Сыктывкарцы о данных по среднемесячной зарплате в Коми: «Наглость статистов зашкаливает»

20 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
За девять месяцев она составила 56 047 рублей

Комистат опубликовал данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Коми за январь-сентябрь 2020 года. В среднем за девять месяцев 2020 года она составила 56 047 рублей. 

Сыктывкарцы не оставили эту новость без внимания. Они стали активно обсуждать ее в паблике Про Город Сыктывкар | Новости. Мы собрали в подборку наиболее интересные комментарии горожан. 

— Да вы что, вот это радость то! Остаётся только понять, где та часть моей зарплаты, которой не хватает до средней! — Наталья Вилкова. 

— Не надо считать вахтовиков, тогда и з/п сразу уменьшится, — Лидия Гаврилюк.

— Вполне правдоподобно на самом деле, учитывая вахтовиков, работников крайнего севера и т. д., — Павел Балчугов. 

— Написано же, 56 тысяч за 9 месяцев. Вот и считайте з/п в 1 месяц! — Нина Чеусова. 

— Бред полный. Лучше бы провели опрос среди людей, большая часть больше 20 не получают, — Татьяна Подтероб.

— Рост зарплат у 99% россиян проходит абсолютно бессимптомно… — Антон Вайхель. 

— А что уже сразу за год не подсчитали-то? У нас же не 9 месяцев в году. Чиновники в месяц имеют з/п, которая нам и не снилась. А они за 9 месяцев нашу считают. Не стыдно? Народ от копейки к копейке живет, — Натали Пирова. 

— Наглость статистов зашкаливает… — Людмила Канева.

— Медикам ковидные начали платить, от них и показатели выросли, — Дмитрий Микушев.

— Я, конечно, извиняюсь, но какую такую зарплату и у кого посчитали? Если так, то где мои 36 тысяч? Верните их мне, пожалуйста, — Игорь Сачков.

— Кто-то получает незаконно свыше 100 тысяч, а кому положено — и не видел их ни разу. Бумеранг крутится, — Татьяна Олейник. 

— Надо считать отдельно среднюю зарплату у вахтовиков, у работяг, у госслужащих и у чиновников, вот тогда и посмотрим, что к чему, — Мастер Вывесок. 

— Откуда такое придумывают?! Дайте такую з/п людям! — Надежда Ананьева. 

— Такое вранье, у меня 21 тысяча еле выходит, а налоги, коммуналка и т.д. Просто жесть. И живи, как можешь, а живем на севере, — Сергей Инютин. 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Зарплата

Читайте также: Сыктывкарцы о сокращении чиновников: «Чем их меньше, тем лучше»

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выяснилось, каким будет ледовый городок на главной площади Сыктывкара Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Инструкция для сыктывкарцев: как сдать ЕГЭ, если вы закончили школу много лет назад Читать
14 ноября
Фото дня от сыктывкарки: голуби под ноябрьским солнцем Читать
14 ноября
В сыктывкарском поселке увековечили память героев войны Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru