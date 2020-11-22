Сыктывкарский психолог назвала главные проблемы молодежи

22 ноября в России отмечаетсядень психолога. В честь этого праздника портал PG11.ru попросил рассказать сыктывкарского специалиста в этой области о своей профессии.

Сыктывкарка Христина Кипрушева работает психологом уже 5 лет, а обучается этой науке - 10 лет. Ей очень нравится изучать что-то новое, пробовать новые техники в работе, расширять область своей компетенции в этой сфере.

В 13-14 лет я увлеклась чтением, и особенно психологической литературой. Конечно, в те времена я изучала в основном научно-популярную психологию. Однако интерес к этой сфере сохранился, и я решила продолжить жизненный путь именно по этому направлению, - заявила Христина Кипрушева.

Девушка заявила, что работа психолога - не самая легкая. Все потому, что у специалистов этой сферы довольно высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. Также, по ее словам, на усталость влияют определенные установки в обществе к психологам, ей постоянно приходится защищать профессиональные границы.

Как человек я достаточно эмпатична, почти всегда улавливаю эмоциональное состояние человека, могу определить некоторую направленность его мыслей по жестам, интонациям, поведению. Поэтому, в каком-то смысле поверхностно человека можно «прочитать». Но я использую эти методы исключительно в своей профессиональной деятельности. То есть общаясь в обычной жизни, я максимально отключаюсь и не анализирую другого человека, просто общаюсь и живу, - отметила психолог.

Христина Кипрушева отметила, что в ее профессиональной деятельности есть два главных правила:

конфиденциальность - все что рассказывают ей в ее кабинете, там же и остается. Она не выдает информацию, которую получила от человека, третьим лицам.

безусловное принятие и уважение личности человека. Девушка считает, что каждая личность достойна уважения, и она не имеет никакого морального права осуждать человека, какие бы поступки он ни совершал. Потому что если человек пришёл к психологу, значит он готов к изменениям, и у него есть шанс и желание исправить свои ошибки.

В свободное время девушка занимается спортом, особенно ей нравится бег. Также она при первой возможности старается выбраться на природу, там психолог наполняется новыми силами.

Христина Кипрушева сама посещает психолога на постоянной основе в профилактических целях.

Достаточно распространен миф о том, что к психологу ходят только ненормальные люди, а значит психолог, работающий с психологом, тоже не нормален. Однако здесь нужно учитывать тот факт, что даже большое количество знаний в сфере психологии не поможет человеку самостоятельно обойти свои психологические защиты. То есть психика человека будет маскировать и прятать от него его основную проблему, следовательно, не даст самостоятельно с ней справиться. А психолог в этом процессе, как раз-таки помогает наиболее безопасно обойти эти защиты и выйти из негативных защитных паттернов поведения или мышления, - отметила девушка.



Психолог заявила, что у разных представителей поколений всегда разные проблемы, сложно выделить одинаковые. У подростков и детей нарастают проблемы, связанные с тревожными и депрессивными состояниями, социальной тревожностью. В основном это возникает из-за стремительного роста информационных технологий.

У молодого поколения 20-35 лет, в основном это проблемы, связанные с самоосознанием, различными зависимостями, и выбором жизненного пути, так как это переходное поколение от традиционных форм к современным, - заявила Христина Кипрушева.

Девушка заявила, что следует видеть разницу между психическим и психологическим здоровьем. В первом случае человек должен обратиться к психотерапевту, во втором - к психологу.

В целом, я бы рекомендовала каждому человеку хотя бы раз в жизни поработать с психологом, пусть даже в целях профилактики. Ну а если человек, не ощущает себя счастливым, мне кажется, это прямое показание к тому, чтобы поработать с психологом и исправить эту ситуацию.

Ведь для чего мы тогда живем, если мы не счастливы в такой короткий промежуток времени, как человеческая жизнь ? - заключила психолог.

Редакция портала PG11.ru поздравляет Христину Кипрушеву и других представителей этой профессии, желает дальнейших успехов в этой области.

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