Инструкция для сыктывкарцев: как сдать ЕГЭ, если вы закончили школу много лет назад

Некоторым сыктывкарцам необходимо сдать ЕГЭ, однако они выпустились из учебного учреждения очень давно. Портал PG11.ru, как они могут пройти экзамен.

В Минобразе Коми сообщили, что выпускники прошлых лет могут подать заявление в Управление образования Сыктывкара (дом №15 по улице Южной) с указанием выбранных учебных предметов и сроков участия в ЕГЭ до 1 февраля 2021 года включительно.

Выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ по всем учебным предметам, по которым проводится экзамен, кроме математики базового уровня.

Для подготовки к ЕГЭ выпускники прошлых лет могут воспользоваться ресурсами «Федерального института педагогический измерений» на их официальном сайте. Там люди могут ознакомиться с демонстрационными вариантами контрольных материалов ЕГЭ по всем учебным предметам. Также там можно посмотреть видеоконсультации от самих создателей тестов к ЕГЭ.

В 2020 году в Республике Коми в сдаче ЕГЭ принимало участие 282 выпускника прошлых лет.

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