Фото дня в Сыктывкаре: кадры ушедшего лета

Горожане делятся прекрасными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: кадры ушедшего лета19 ноября 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Туман на закате спускается на деревья.
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