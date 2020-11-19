Как одеться тепло и стильно: советы сыктывкарского стилиста

Зима в Коми длится около 6 месяцев. А потому пуховики, ботинки, шапки и рукавицы — важные составляющие нашего гардероба. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарского стилиста Натальи Светловой, какая одежда позволит выглядеть модно, но при этом не даст замерзнуть.

Верхняя одежда

— Теплый и стильный образ можно дополнить с помощью… пуха. Да, да, этот натуральный наполнитель не даст замерзнуть, даже если вы будете в легком и тонком пуховике. Современные производители предлагают не только объёмный оверсайз, но и элегантные модели пуховых пальто. Одним словом: есть, из чего выбрать! — рассказывает стилист.

Джемпер

— Также в морозную погоду лучшим вариантом под верхнюю одежду будет шерстяной джемпер с добавлением кашемира: приятный к телу, легкий, не объемный и очень теплый, — объясняет Наталья.