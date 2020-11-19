В России многодетным семьям дадут 450 тысяч рублей на жилье

С 2021 года многодетные россияне смогут тратить госсубсидию в сумме 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит в декабре.

Его авторы поясняют, что сегодня многодетные семьи имеют право только на погашение ипотечного кредита на покупку недвижимости. Новые меры, по их мнению, будут способствовать улучшению жилищных условий, а также послужат импульсом для индивидуального жилищного строительства. Законопроект поддерживает правительство и большинство фракций нижней палаты парламента.

- Мы поддержали этот законопроект, так как бывают ситуации, когда семьи берут кредиты на строительство собственных домов. Сегодня они выпадают из тех, кто мог бы претендовать на такую сумму. Мы посчитали, что это неправильно, согласились с авторами этой инициативы, - пояснил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, изначально законопроектом предлагалось разрешить использовать эту сумму только на строительство, но комитет считает важным также предоставить гражданам возможность тратить эти деньги на ремонт.

- Зачастую граждане берут в ипотеку жилье, непригодное для жизни. Иногда это только стены. Поэтому мы считаем, что эту норму тоже нужно прописать в законопроекте. Эта поправка может появиться ко второму чтению, — рассказал парламентарий, отметив важность того, что нужно следить за целевым использованием этих средств.

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