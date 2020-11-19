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Сыктывкарцы о сокращении чиновников: «Чем их меньше, тем лучше»

Сыктывкарцы о сокращении чиновников: «Чем их меньше, тем лучше»

19 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
lifewriter.ru / Сыктывкарцы о сокращении чиновников: «Чем их меньше, тем лучше»
С 2021 года начнется оптимизация штата госслужащих

С 1 января 2021 года в России начнется оптимизация штата госслужащих, которая закончится в течение трех месяцев — до 1 апреля. Это приведет к сокращению количества чиновников. Тема вызвала бурное обсуждение в нашем официальном паблике «ВКонтакте». Мы собрали в подборку наиболее интересные комментарии сыктывкарцев. 

— Наивные. Думаете, сокращать будут депутатов? Сокращать будут госслужащих, которые и так по 15 тысяч получают, — Денис Черный. 

— Чем меньше, тем лучше. Может, делать больше начнут, а не только пятую точку протирать, — Анастасия Уляшова. 

— Честного полицейского можно хоть в кино увидеть, честных же чиновников даже там не показывают. Чем их меньше, тем лучше, — Цветан Георгиев. 

— Нужно не сокращать, а увеличивать отчетность о проделанной работе для этих госслужащих. И при неисполнении обязанностей — сокращать, — Shadow Way.

— Когда зарплату, льготы у них оптимизируют? И пенсию тоже надо заморозить. Навечно, — Оксана Денисова. 

— Оставить 20 человек и пусть работают, — Прокопий Игнатов.

— Сокращают, сокращают, но никак не уменьшаются, — Елена Юдина. 

— Одну должность сократят, три новых введут, все как всегда, ничего нового, — Светлана Калинина. 

— Была госслужащей. Это ад, а не работа. Те, кто умничает по поводу их безделья, что ж не идут туда работать? Там вакансий много, на всех хватит. Вот и потрудитесь на благо Отечества, — Елена Вайс. 

— Ничего не изменится! — Наталия Томова. 

— В Швеции по-моему, точно не скажу, штат госслужащих — 8 человек. И страна цветет и пахнет, нуждающихся нет. Сокращайте до 8 человек, — Сергей Лысов. 

— Ага, с одного кресла в другое! — Елена Морарь-Керн. 

— Минимум на две трети. Ни в одной стране нет такого коллектива бездарей и дармоедов на шее у налогоплательщиков! — Михаил Гавриков. 

— Не верю, что кого-то сократят. Передвинут с одного места на другое, — Любовь Шахова.

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Политика

А что думаете вы на этот счет? Насколько, на ваш взгляд, нужно уменьшить чиновничий аппарат в России? Пишите в комментариях.

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