Сыктывкарцы о сокращении чиновников: «Чем их меньше, тем лучше»

С 1 января 2021 года в России начнется оптимизация штата госслужащих, которая закончится в течение трех месяцев — до 1 апреля. Это приведет к сокращению количества чиновников. Тема вызвала бурное обсуждение в нашем официальном паблике «ВКонтакте». Мы собрали в подборку наиболее интересные комментарии сыктывкарцев.

— Наивные. Думаете, сокращать будут депутатов? Сокращать будут госслужащих, которые и так по 15 тысяч получают, — Денис Черный.

— Чем меньше, тем лучше. Может, делать больше начнут, а не только пятую точку протирать, — Анастасия Уляшова.

— Честного полицейского можно хоть в кино увидеть, честных же чиновников даже там не показывают. Чем их меньше, тем лучше, — Цветан Георгиев.

— Нужно не сокращать, а увеличивать отчетность о проделанной работе для этих госслужащих. И при неисполнении обязанностей — сокращать, — Shadow Way.

— Когда зарплату, льготы у них оптимизируют? И пенсию тоже надо заморозить. Навечно, — Оксана Денисова.

— Оставить 20 человек и пусть работают, — Прокопий Игнатов.

— Сокращают, сокращают, но никак не уменьшаются, — Елена Юдина.

— Одну должность сократят, три новых введут, все как всегда, ничего нового, — Светлана Калинина.

— Была госслужащей. Это ад, а не работа. Те, кто умничает по поводу их безделья, что ж не идут туда работать? Там вакансий много, на всех хватит. Вот и потрудитесь на благо Отечества, — Елена Вайс.

— Ничего не изменится! — Наталия Томова.

— В Швеции по-моему, точно не скажу, штат госслужащих — 8 человек. И страна цветет и пахнет, нуждающихся нет. Сокращайте до 8 человек, — Сергей Лысов.

— Ага, с одного кресла в другое! — Елена Морарь-Керн.

— Минимум на две трети. Ни в одной стране нет такого коллектива бездарей и дармоедов на шее у налогоплательщиков! — Михаил Гавриков.