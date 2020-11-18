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Тест для сыктывкарцев: как хорошо вы знаете Деда Мороза?18 ноября 2020
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vk.com/dedmorozntv / Тест для сыктывкарцев: Как хорошо вы знаете Деда Мороза?
18 ноября в России отмечается день Деда Мороза. За более 2-ух тысяч лет своего существования он успел окружить себя всевозможными тайнами, историями и легендами. Насколько хорошо вы знаете этого персонажа? Проверьте с помощью этого теста. Обратите внимание: тест не будет работать, если у вас включен блокировщик рекламы!
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18 ноября 2020, 14:14
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