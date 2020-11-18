Тест для сыктывкарцев: как хорошо вы знаете Деда Мороза?

18 ноября в России отмечается день Деда Мороза. За более 2-ух тысяч лет своего существования он успел окружить себя всевозможными тайнами, историями и легендами. Насколько хорошо вы знаете этого персонажа? Проверьте с помощью этого теста. Обратите внимание: тест не будет работать, если у вас включен блокировщик рекламы!