Названа опасность кофе натощак

Кофе может не только бодрить, но нанести вред организму. Как не стоит употреблять этот напиток, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев, сообщают Известия.

Прежде всего, врач ни в коем случае не рекомендует пить утренний кофе натощак. Это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит. А по словам эксперта, они имеются практически у всех, просто могут находиться «в состоянии ремиссии со школьных, студенческих лет».

Употребление кофе на голодный желудок диетолог связывает с «неправильным пищевым поведением», когда человек утром не голоден и выпивает кофе, просто чтобы взбодриться.

По словам специалиста, после еды можно пить кофе с чем угодно. При этом неважно, будет ли ваш кофе черный, с молоком или с заменителем молока. И не надо бояться сочетать этот напиток с десертом, хотя злоупотреблять сладким тоже не стоит.

- Ожирение от того, что вы выпили кофе с десертом, не разовьется. Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт — это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают, — отметил Калинчев.

Кстати, кофе не всегда тонизирует, иногда он оказывает обратный эффект. Так что здоровый человек, заверил эндокринолог, может пить кофе в любое время суток, даже на ночь.

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