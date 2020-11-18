Яркие образы и изящные силуэты: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

С каждым днем все отчетливее чувствуется зима и приближение холодов. Но это не повод унывать. Ведь сыктывкарские красавицы вновь радуют нас своими фотографиями, в которых демонстрируют всю свою красоту, шарм и обаяние. В этот раз в подборку вошло шесть девушек.

@kulikova_leno4ka @veikhel @loksuuu @_olga_alex_ @ragimka_gul @tikirikita

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