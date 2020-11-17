Выяснилось, каким будет ледовый городок на главной площади Сыктывкара

Выяснилось, как будет выглядть ледовый город в Сыктывкаре. Об этом порталу PG11.ru сообщила администрация города.

Мэр Сыктывкара отметила, в связи с непростой ситуацией по коронавируса в этом году отменяются традиционные новогодние мероприятия - ёлки, приёмы, концерты, корпоративы и другие.

Это вынужденная, но необходимая мера. Призываю горожан провести каникулы в кругу семьи. Не забываем про маски и перчатки в общественных местах, больше проводите времени на улице. Вместе с этим, не отменяется новогоднее украшение столицы. Необходимо создать праздничное настроение, несмотря на сложности с эпидемической ситуацией, – напомнила Наталья Хозяинова.

По традиции к празднику город украсят новогодняя иллюминация, нарядные ёлки и ледовые городки. Начальник городского управления культуры Олег Елфимов рассказал, что можно будет увидеть на площади.

Ледовый городок

Особое внимание будет уделено Стефановской площади. Её оформление будет посвящено предстоящему столетию Республики Коми. Ледовый городок будет разделён на пять зон:

зона для отдыха «Волшебный сад»

центральная зона для фотографирования «Дед Мороз и Снегурочка с подарками».

зона вокруг главной ёлки региона превратится в хоровод сказочных обитателей лесов и рек Коми.

в игровой зоне выстроят разновысотный ледяной лабиринт «Коми край».

Одним из символов столетия региона станут символы наших городов – каркасные фигуры с подсветкой на ледяных постаментах.

Полюбившийся горожанам каток переместится к зданию «Главпочтамта» и увеличится в размерах. В преддверии Чемпионата Мира по хоккею с мячом он будет в форме стадиона с разметкой для хоккея с мячом. Вход на каток будет украшен световыми воротами и другими ледяными фигурами, - сообщает Олег Елфимов.

Новогодние елки

Вместе со Стефановской площадью в разных частях города будет установлено и украшено 16 ёлок:

новая искусственная ель высотой 12 метров будет установлена в микрорайоне Орбита на Покровском бульваре;

по просьбам жителей микрорайона Давпон в этом году искусственную елку установят по адресу улица Морозова;

в поселке Краснозатонский на площади Чепыгина;

в местечке Сосновая поляна;

в Верхней Максаковке;

в Седкыркеще;

в Лесозаводе;

в Верхнем и Нижнем Чове;

в Эжве – по улице Славы, на Слободской площади и в мкр.Строитель.

В этом году администрация добавила новые места установки новогодних ёлок. Живые ели высажены в парке «Строитель», местечке Дырнос, конечной остановке автобуса №6, местечке Кочпон-Чит на дворой территории между домами №19 и №12 по улице 65 лет Победы.

Световые фигуры

Ели в Орбите, Давпоне, Лесозаводе, Краснозатонском и Верхней Максаковке дополнят световые фигуры и горки. В Нижнем Чове установят ледяную фигуру, а в Верхнем Чове появится новогодняя горка. Также новогодние елки украсят территории предприятий и организаций столицы Коми.

Иллюминация будет такой же - будут оформлены фасады зданий предприятий и учреждений города. Вновь засияет новогодняя иллюминация на улицах Коммунистическая, Интернациональная, Советская, Первомайская, Кирова, Ленина, в сквере на Стефановской площади и на Театральной площади. Яркой подсветкой будет обозначена стела на кольце, - сообщил начальник городского управления культуры.

Арт-объект «Куб» вновь появится на Театральной площади для создания праздничной атмосферы. Из-за проведения на площади «под часами» ремонтных работ арт-объект в форме новогоднего шара поставят на перекрёстке улицы Коммунистическая и Первомайской на месте демонтированной световой рекламной конструкции.

С 15 декабря в преддверии Нового года на площадях города откроются елочные базары, пройдут ярмарки. «Рождественская ярмарка» начнет свою работу с 15 декабря на Стефановской площади, - сообщает Олег Елфимов.

Работы по установке елок и заливке катка на Стефановской площади должны быть завершены до 24 декабря. Включение иллюминации планируется на 13 декабря.

В администрации рассказали, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вносятся коррективы в проведение культурно-массовых мероприятий. Запрещено проводить мероприятия с участием детей, детские новогодние утренники и представления. В случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации открытие главной елки столицы на Стефановской площади планируется на 26 декабря.

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