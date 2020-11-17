Гигантские очереди и отсутствие дистанции: фоторепортаж из ковидного центра в Сыктывкаре

В нашу редакцию неоднократно поступали жалобы от сыктывкарцев, которые рассказывали об огромных очередях в недавно открывшемся ковидном центре. Журналист портала PG11.ru побывал на месте приема людей с симптомами коронавируса и узнал, насколько большие очереди в учреждении.

С 16 ноября в Сыктывкаре по адресу Карла Маркса, 116 заработал ковидный центр, он стал вторым в Республике Коми. Там принимают только пациентов с симптомами коронавирусной инфекции, ОРВИ и пневмонии. Этот проект призван снизить нагрузку на амбулаторные поликлиники, которые занимаются лечением других болезней.

Однако сыктывкарцев возмущает то, что в этом центре гигантские очереди. Как можно заметить на фотографии, просто невозможно соблюдать хоть какую-нибудь социальную дистанцию.

Вы только посмотрите, это же просто смешно. На стульях сделали разметки, куда садиться нельзя. Но если посмотреть вокруг, то эти меры вообще ни к чему не приводят, - сообщает пожилая сыктывкарка.

Как заявляют посетители центра, такие огромные очереди наблюдаются уже с 7 утра, а люди, которые сидят там, ждут приема по три часа. Многие обеспокоены тем, что вероятность заболеть в таком помещении крайне высока, при том, что центр работает только с людьми, у которых есть симптомы коронавируса.

В помещении люди стоят настолько плотно, что врачам приходится пробиваться через толпу

К нам в редакцию обратились читатели, которые поделились своей печальной историей посещения этого учреждения.

Это просто ужас! На прием вообще не попасть, будь ты хоть королевских кровей. Ладно очередь, так записаться даже невозможно. Если вам все таки посчастливилось записаться на прием, то готовьтесь к часовым ожиданиям рядом с больными людьми, - заявила Дарья Лаптева.

Мой муж заболел пошел на прием в поликлинику, так как до врача дозвониться не мог. Когда он пришел, там уже было очень много людей. В итоге он просидел там 3 часа, чтобы попасть на прием. Ему поставили двухстороннюю пневмонию. После приема у него поднялась температура.О какой вообще безопасности может идти речь, если все больные сидят в одном помещении и заражают друг друга? - рассказала Оксана Мартынова.

Медсестра, которая работает в этом центре рассказала, что такие очереди возникают из-за большого количества заболевших. По ее словам, центр был открыт, чтобы разгрузить другие поликлиники, поэтому всех людей с симптомами ковида отправляют к ним. А болеющих людей с такими симптомами оказалось крайне много.

Напомним, что на 17 ноября лабораторно подтверждены 17 677 (+283) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Ухте – 91 случай, Сосногорске – 36, Сыктывкаре – 30, Усть-Цилемском районе – 29. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

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