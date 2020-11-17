Гороскоп на 17 ноября 2020 Овен

Не слишком благоприятное время для подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Повремените с тем, чтобы давать деньги в долг. И запомните на будущее: звезды не советуют откладывать дела в долгий ящик.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Телец

Сегодня благоприятный день для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас более чем достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Близнецы

Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неблагоприятный период для того, чтобы в свою команду взять лицо, к которому вы испытываете больше чем симпатию. Вы не сможете быть объективными по отношению к этому человеку, и пострадает дело.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Рак

На протяжении всего дня вы будете подвержены приступам гнева и раздражительности. Но повышенная агрессивность с вашей стороны может помешать осуществлению планов. Из-за своей несдержанности вы способны оттолкнуть людей. Если все же не сможете контролировать эмоции, то лучше всего вам некоторое время провести в уединении. К тому же и звезды советуют вам побыть в одиночестве.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Лев

Данный день может порадовать вас не только новыми интересными знакомствами, но и встречами со старыми друзьями. Хотя приятные сюрпризы на этом не закончатся. Возможно, вам придется постоянно находиться в центре внимания. Это придаст сил и уверенности в себе, а также заметно поднимет настроение.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Дева

В этот день вы проявите всю твердость своего характера. Но не демонстрируйте холодность и равнодушие к окружающим. От выяснения отношений с любимым человеком старайтесь уходить. В противном случае серьезных конфликтов, которые могут привести к нежелательным последствиям, будет не избежать. Цените то, что у вас есть.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Весы

Постарайтесь ничего серьезного не предпринимать, так как ваши планы могут разрушиться, столкнувшись с действительностью. Если в отношениях с любимым человеком вас что-то не устраивает, то сейчас самое подходящее время обсудить данный вопрос.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Скорпион

В данный период вас в большей степени будут интересовать дела личного характера. Но очень многое зависит от того, какую позицию вы займете. Сейчас нужно быть более терпимыми к окружающим людям и не навязывать своего мнения. Смирите гордыню, и в целом день обещает пройти самым замечательным образом.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Стрелец

В этот день все будет спориться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят вам немало приятных минут. А одиноких представителей данного знака, вполне вероятно, ожидает новое знакомство. Только будьте внимательны и постарайтесь не упустить свою жар-птицу.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Козерог

Никаких серьезных ошибок или просчетов вы сейчас не допустите. Однако не нужно доверять всему услышанному, а тем более обещаниям людей, которых вы знаете недостаточно хорошо. Возможно, сейчас вас хотят обмануть или просто пустить пыль в глаза.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Водолей

Данный день вполне благоприятный. Единственное «но»: вы можете либо быстро утомляться, либо просто испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Не отказывайте себе в развлечениях. Положительные эмоции сейчас вам не помешают.

Гороскоп на 17 ноября 2020 Рыбы

Постарайтесь не раздражаться, даже если близкие требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны сейчас помешать принять правильное решение. Даже если данный день окажется трудным и вы захотите расслабиться после трудового дня, то не следует это делать при помощи алкоголя.