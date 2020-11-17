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В Коми исчезнет конституционный суд

В Коми исчезнет конституционный суд

17 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Игоря Соколова / КомиОнлайн
Профильный комитет Госдумы подготовил ряд поправок

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации будут упразднены до 1 января 2023 года, это следует из поправки к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей, одобренной комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, передают РИА Новости

Ранее президент Владимир Путин внес в нижнюю палату законопроекты, которые позволяют досрочно прекращать полномочия судьи в случае утраты им российского гражданства или совершения порочащего честь поступка.

Профильный комитет Госдумы подготовил ряд поправок к проектам и рекомендовал палате одобрить инициативы во втором чтении. Их рассмотрят на заседании 18 ноября. Согласно одной из поправок, авторами которой стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются.

- Со дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации к производству до дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты до дня, с которого в соответствии с законами субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются, но не позднее 1 января 2023 года, — говорится в таблице поправок, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Кроме того, со дня вступления закона в силу в такие суды не будут назначать новых судей. При этом бывшим судьям сохранят все социальные гарантии.

Также согласно поправке, регионы получат право создавать конституционные советы, действующие при законодательных (представительных) органах в данных субъектах. На прошлой неделе Путин подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде (КС) России, который стал развитием внесенных в Конституцию поправок. Закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.

Конституционный суд может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.

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