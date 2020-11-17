Ученые назвали антибиотики причиной тяжелого течения COVID-19

COVID-19 в полтора раза чаще переходит в тяжелую стадию у людей, которые пили антибиотики в первые дни после постановки диагноза. К такому выводу пришли ученые из Хуачжунского университета науки и технологий, пишут «Известия».

Исследователи проанализировали данные пациентов, поступивших в больницу в состоянии средней тяжести. Части из них давали антибиотики в течение двух суток после поступления в стационар. Остальные не принимали их вовсе или пили спустя больше двух дней в больнице. За 30 дней доля пациентов, у которых развился тяжелый тип COVID-19, была в 1,5 раза выше в группе раннего использования антибиотиков.

Кроме того, группы отличались и по времени пребывания в стационаре. Те, кто принял антибиотики сразу после поступления в больницу, пролежали там в среднем 18 дней. Пациенты из второй группы — 13.

- Все антибиотики имеют побочные эффекты, отражающиеся на функциях либо печени, либо почек и, вследствие этого, влияющие на выведение продуктов распада разрушенных инфицированных клеток организма больного, — пояснил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Антибиотики сильно угнетают микрофлору кишечника и ротовой полости, что также может влиять на состояние больного не в лучшую сторону.

Однако бывают случаи, когда антибиотики действительно нужны даже при COVID-19. Например, когда есть признаки «присоединившейся» к болезни бактериальной инфекции, рассказали эксперты.

Напомним, на 16 ноября в Коми лабораторно подтверждено 17 394 (+281) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 11 893 (+13) человека. Всего с начала пандемии умерло 277 пациентов.

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