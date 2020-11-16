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Рак шейки матки и анального отверстия: сыктывкарский инфекционист рассказал о неизлечимой болезни

Рак шейки матки и анального отверстия: сыктывкарский инфекционист рассказал о неизлечимой болезни

16 ноября 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото: medalmanah.ru/ Вирус папилломы человека
Вакцинация - единственный способ защиты

Вирус папилломы человека остается одним из главных заболеваний, передающихся половым путем, который может привести к раку. Главный внештатный инфекционист столицы Коми рассказал порталу PG11.ru о малоизвестной болезни, которая может привести к смерти. 

Инфекционист Татьяна Пыстина рассказала, что вирус папилломы человека (далее ВПЧ) - это заболевание с латентным, в ряде случаев, прогрессирующим, течением. На протяжении многих лет эта инфекция может себя никак не проявлять, но в итоге может привести к развитию рака шейки матки у женщин и рака анального отверстия у мужчин.

Рак шейки матки занимает третье место среди всех злокачественных заболеваний репродуктивной системы женщины. Ежегодно в мире выявляется более 570 000 новых случаев рака шейки матки, умирает более 311 000 женщин. За последние 25 лет смертность больных раком шейки матки женщин репродуктивного возраста выросла в 2 раза, - отметила инфекционист.

Татьяна Пыстина заявила, что основной путь передачи ВПЧ-инфекции - половой. Однако возможно и передача контактно-бытовым путем - через ссадины или царапины.

К сожалению, медикаментозного лечения ВПЧ нет. Возможно только хирургическое вмешательство, когда образования вырезают, - заявила инфекционист. 

Врач отметила, что сегодня вакцинация от ВПЧ-инфекции - основной метод профилактики заболевания. Такую прививку можно сделать в возрасте от 9 до 45 лет, причем вакцинироваться могут как женщины, так и мужчины. 

Желательно вакцинироваться до начала половой жизни. В Республике Коми с 2020 года начата вакцинация определенных категорий девочек в возрасте 12-13 лет. Это сироты, девочки, оставшиеся без попечения родителей, а также из группы социального риска, - заявила Татьяна Пыстина.

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Здоровье

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