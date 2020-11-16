Жителям Коми рассказали, что делать, если в доме появился больной гриппом или COVID-19

В регионе лабораторно подтверждено 17 394 случая заболевания коронавирусом
Жителям Коми рассказали, что делать, если в доме появился больной гриппом или COVID-1916 ноября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Роспотребнадзор рассказал, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией.
- Вызовите врача.
- Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
- Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
- Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.
- Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
- Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.
- Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.
- Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства.
- Ухаживать за больным должен только один член семьи.
- В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже двух раз в день.
Напомним, на 16 ноября в Коми лабораторно подтверждено 17 394 (+281) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 11 893 (+13) человека. Всего с начала пандемии умерло 277 пациентов.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
16 ноября 2020, 14:50
Комментарии 0