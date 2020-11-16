Жителям Коми рассказали, что делать, если в доме появился больной гриппом или COVID-19

Роспотребнадзор рассказал, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией.

Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным. Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Ухаживать за больным должен только один член семьи. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже двух раз в день.

Напомним, на 16 ноября в Коми лабораторно подтверждено 17 394 (+281) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 11 893 (+13) человека. Всего с начала пандемии умерло 277 пациентов.

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