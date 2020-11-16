Фото дня в Сыктывкаре: воспоминания о зеленом лете

- Случайное фото. Это было ранним летним утром. Солнце уже поднималось над горизонтом, освещая верхушки деревьев и подсвечивая лёгкий туман, стелющийся по голубому озеру. А я, тем временем, шёл вдоль берега с фотоаппаратом в руках. И вдруг заметил рыбака. Он сильно выделялся на фоне леса и выглядел очень колоритно. А ещё рыбачил в живописном месте, похожим на окно в раннее летнее утро. И всё вместе это смотрелось так классно, что я не мог не сделать фотографию. Вот так мне повезло сделать этот снимок! Расскажите в комментариях под постом, случались ли с вами подобные истории, когда случайность превращалась в замечательную фотографию!