Роспотребнадзор потребовал проверять тесты на ковид не дольше двух суток

Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом сообщают РИА Новости.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения.

Помимо этого, теперь выписывать пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, можно будет после получения одного отрицательного теста, а не двух. Если же результат окажется положительный, повторный анализ возможен не ранее чем через три дня.

Напомним, на 16 ноября в Коми лабораторно подтверждено 17 394 (+281) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 11 893 (+13) человека. Всего с начала пандемии умерло 277 пациентов.

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