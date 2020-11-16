В Сыктывкаре собака разняла драку нескольких людей (видео)

Ночью 14 ноября в Сыктывкаре произошла драка, у которой был необычный исход.

Как сообщает очевидец, в час ночи 14 ноября во дворе дома №58А на улице Оплеснина молодые люди начали выяснять отношения. Сначала их было всего двое, потом к ним подтянулись друзья. Драка приобрела большой размах.

На выручку прибежала собака. Она набросилась на молодых людей, которые дрались и принялась их разнимать. Пса пытались поймать, однако он не унимался и продолжал попытки остановить насилие. В итоге драка закончилась, и молодые люди разошлись.

Редакция портала PG11.ru выражает благодарность псу, который предотвратил драку с возможными серьезными последствиями.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»