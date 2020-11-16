Назван самый обычный продукт, который подавляет коронавирус

Группа ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Соответствующую статью они опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv, сообщают РИА Новости.

Ученые исходили из того, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека. В ходе исследования они выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.

Специалистам удалось установить, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляла активность SARS-СoV-2 и еще более результативно— вируса гриппа.

Также ученые рассказали, что гранатовый сок может подавлять до 80 процентов патогенов коронавируса. Другие натуральные соки и зеленые чай, считают они, способны ослабить заболевание, поскольку осоздают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус. Данному исследованию еще предстоит пройти оценку научного сообщества.

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