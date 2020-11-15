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Эксперт рассказал, почему зимой выше риск заболеть COVID-19

Эксперт рассказал, почему зимой выше риск заболеть COVID-19

15 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Андрей Цветков/ Сыктывкар во время весеннего карантина
Чаще всего заражения происходит из-за своей же халатности

По мнению руководителя ЛОР-клиники, кандидата медицинских наук, врача высшей категории Владимира Зайцева, при отрицательных температурах частички вируса могут дольше задерживаться в воздухе.

Медик считает, что при общении больного человека со здоровым поймать вирус можно лишь в том случае, если зараженный человек чихает или усердно разговаривает, а собеседник в это время зевнул или слушает с открытым ртом. Для того, чтобы максимально себя обезопасить, следует соблюдать социальную дистанцию, которая не помешает разговору, пишет «Российская газета».

― Морозный воздух более вязкий. Если мы говорим о воздушно-капельном пути передаче, то капля больше 5 микрон опускается вниз, она падает, капля меньше 5 микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника. Если мы говорим про теплую, плюсовую погоду, то частички размером 5 микрон и выше достаточно быстро оседают, ― пояснил специалист агентству ТАСС.

Врач также напомнил, что в холодное время года люди часто болеют из-за своей же халатности: не надевают теплые вещи, ходят без шапок, в дождь не носят прочную обувь, не пропускающую влагу.

― На фоне простудных явлений и коронавирусную инфекцию поймать легче, она легче задержится в организме и останется там. Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым, ― добавил врач. Он подчеркнул, что позаботиться о себе в состоянии каждый, соблюдать правила просто.

Как отмечает «РГ», ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала противоположную точку зрения. По ее словам, обычно с приходом устойчивых отрицательных температур циркуляция респираторных вирусов становится менее активной. Но вирус SARS-CoV2 новый, как на него повлияют низкие температуры, сказать сложно.

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