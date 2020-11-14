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В сыктывкарском поселке увековечили память героев войны

В сыктывкарском поселке увековечили память героев войны

14 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара / В Максаковке установили памятник в честь героев Великой Отечественной войны
На территории установили памятник и аккуратные скамеечки

Жителям Верхней Максаковки, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны, на территории поселка установили памятник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара. 

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и председатель Совета города Анна Дю вместе с местными активистами возложили цветы в дань памяти героев-уроженцев Максаковки. Рядом с администрацией поселка в этом году была благоустроена территория и установлен памятник. Место выбрали сами жители поселка, в котором до этого времени не было памятного места.

В центре стоит мемориал с надписью «Мы помним», а по обе стороны от него находятся две мемориальные плиты с именами участников Великой Отечественной войны – жителей Верхней Максаковки, Выльтыдора, Верхнего Мырты-ю. Позади мемориальных плит высажены молодые ели, обустроено освещение и установлены скамейки и урны. Предполагается, что благоустроенная территория будет не просто памятным местом, но и зоной отдыха для жителей.

Администрацией города были выделены средства на приобретение и установку мемориальных плит и скамеек на общую сумму почти 195 тысяч рублей в рамках конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив в столице Коми.

Председатель Коми региональной общественной правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин поблагодарил администрацию Сыктывкара за оказанную помощь в реализации важного с точки зрения сохранения исторической памяти проекта.

Наталья Хозяинова и Анна Дю также посетили новую школу, которая на днях откроет двери для школьников, и стадион в Верхней Максаковке, где большое количество детей и взрослых с удовольствием занимаются на тренажерах, играют в хоккей и просто выходят на пробежку на новой спортивной площадке.

*** Проект по сохранению и увековечению памяти воинов и участников Великой Отечественной войны на территории п.г.т. Верхняя Максаковка был реализован при поддержке администрации Сыктывкара, местной общественной организации города по развитию городских инициатив «Проект 1780», Некоммерческого Благотворительного Фонда «Новая жизнь» и Коми региональной общественной правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель».

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