В России предложили сократить первый рабочий день после новогодних праздников

В России предложили на два часа сократить первый рабочий день после новогодних праздников. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, пишет RT.

В своём письме Петунин предлагает внести изменения в настоящее законодательство и сократить длительность первого после новогодних праздников рабочего дня. По его словам, это поможет создать благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после новогоднего перерыва.

Ранее мы писали о том, что партия «Коммунисты России» обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии. По мнению партии, неизбежные неудобства, которые вызывают подобные меры, могут быть компенсированы как выплатами из бюджета, которые гарантируют гражданам достойное существование на вынужденных каникулах, так и возможностью провести больше времени со своими семьями, детьми, престарелыми родителями, уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту.

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