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Представленный в единственном экземпляре и заказанный из Америки: топ 7 дорогих мотоциклов, которые продают сыктывкарцы

Представленный в единственном экземпляре и заказанный из Америки: топ 7 дорогих мотоциклов, которые продают сыктывкарцы

19 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
avito.ru
Все они находятся в хорошем состоянии

Не все люди предпочитают перемещаться на автомобилях. Некоторые выбирают мотоциклы. Это удобное транспортное средство позволяет легко добраться до места назначения, если на улице пробки, и является отражением свободолюбия ее владельца. Портал PG11.ru составил подборку самых дорогих мотоциклов, которые продают сыктывкарцы.  

Trike 1500i ILBBRIS — 650 000 рублей

Начинает подборку Trike 1500i ILBBRIS — эксклюзивная модель и результат индивидуального творчества. Год выпуска — 2013 (декабрь). Год замены двигателя и обновление дизайна — 2020. Один хозяин. Пробег — 18 000 км. Категория — А (L5). Количество мест — 2. Двигатель — бензиновый, 1600 куб.см. 16-клапанный, инжектор. Прошивка двигателя — спорт, 115 л.с., габаритные размеры, длина — 3000, ширина — 1700, высота — 1300 (мм). Система зажигания — электронная, КПП — механическая. Трайк оборудован качественной музыкальной системой и сигнализацией. Присвоен VIN номер, есть свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, официально зарегистрирован в ГИБДД (есть ПТС, свидетельство и государственный знак). Трайк легко управляем на дороге, очень удобен, протестирован и полностью доработан изготовителем, состояние идеальное, выдержит любые дальние поездки (для этого оборудован тремя кофрами). Продаётся, так как владелец начал изготавливать новый проект. 

Yamaha Warrior 1700 — 500 000 рублей 

По словам владельца, мотоцикл находится в отличном состоянии. Полностью обслужен в 2018 году в том числе были поменяны масло в редукторе, коробке. Новые колодки и резина. Из дополнительного:

  • Задний каток 240 (сделано в Америке)
  • Американский оригинальный диодный задний стопак, горит ОЧЕНЬ ярко, разные режимы при нажатии на рычаг тормоза
  • Дуги
  • Диодная оригинальная фара Custom Dynamics ProBeam со штатными регулировками
  • Плуг
  • Гудок Hella - 2 штуки
  • Армированные шланги
  • Тюнинговая прижимная пластина сцепления (как говорит продавец — не буксует вообще!)

На мотоцикле много тюнинга в виде оригинальных ручек, подножек, хром-перьев, руля. Красивая качественную аэрография. Владелец пишет, что откатал на нем 1,5 сезона, но понял, что не его, и ушёл в другой класс техники.

Kawasaki z750r — 490 000 рублей

Продается Kawasaki Z750R 2012 года. Покупался у официального дилера, продавец, который выложил объявление, — второй хозяин. Он пишет, что мотоцикл был любимой игрушкой, его не насиловали, резину не жгли. Состояние — отличное, как будто новый. Дополняет, что хвост оригинальный есть, при желании можно поставить на место. 

Honda gold wing 1500 se — 450 000 рублей

Следующий красавец прибыл к нам из Америки в июне 2020 года. Заказной. Юбилейка. ПТС — июнь 2020 год. Мотоцикл находится в отличном состоянии. Оценка по аукциону — 9 из 10 баллов. Все фильтры, масла заменены. Музыка. Круиз. Переговорные устройства. Задняя передача. Пневмоподвеска с регулировкой клиренса. В полной комплектации. Вложений не требует. Продавец готов отправить его даже в регионы. 

Harley Davidson Dyna — 450 000 рублей 

Сыктывкарец продает мотоцикл Harley Davidson Dyna SUPER GLIDE 2007 года выпуска в отличном состоянии. Один владелец. Пробег — 33 тыс. км. Инжекторный двигатель — 88 twin cam, 1450 куб. см. Шестиступенчатая коробка передач. Ветровое стекло. По словам продавца, находится он на отличном ходу, полностью обслужен, но имеются небольшие царапины на глушителях.

Yamaha XJ6 Diversion с ABS 2014 года — 399 000 рублей 

Продавец пишет: «Состояние — как у нового мотоцикла, без преувеличений! Сел и поехал! Все расходники заменены. Цепь, звёзды, шины — в прекрасном состоянии, поскольку мотоцикл еще и 10 километров не разменял: фактически только прошел обкатку! Потихонечку «прилетают» всякие качественные ништяки. Полный комплект ключей и документов!»

Yamaha R6 — 390 000 рублей

Мотоцикл Yamaha R6 2009 года выпуска ищет нового хозяина. Продавец, который выставил объявление на сайте, — второй собственник. Вписан в ПТС-оригинал. Он рассказывает, что в мотор не лез, пластик — оригинал, три  ключа, цвет — родной. Этим сезоном были заменены: аккумулятор, два баллона — перед, зад (резина Metzeler 2020 года выпуска), передние и задние колодки. Масло в моторе меняли 100 км назад. Был куплен с пробегом 23 тысячи, сейчас — 29 тысяч (пробег родной). 

Suzuki Bandit 1250 SA — 380 000 рублей

Завершает подборку Бандит в отличном состоянии 2008 года. Регистрация — 2009 года. Из Японии. Комплектация: стекло Zero Gravity, подогрев ручек, дуги, индикатор передачи, кофр Givi NV 40, удлинитель крыла, штатный комплект инструментов, выхлоп Yoshimura. Пробег — 30 000 км.

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Мотоциклы

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