Караоке, драм-машина и топ-гитара за полмилиона: самые дорогие музыкальные инструменты, которые продают в Сыктывкаре

Наверняка вы слышали, что заниматься музыкой - недешевое удовольствие. И это действительно так. Изготовление музыкальных инструментов - довольно трудоемкий и весьма затратный процесс, а на их производстве требуются настоящие мастера своего дела. Именно это и повышает их стоимость и ценность. Портал PG11.ru собрал для вас подборку самых дорогих инструментов, которые продают сыктывкарцы.

Гитара - 500 000 рублей

Автор объявления описал свой инструмент коротко и емко, одним единственным словом: «Топ».

Насколько она «топ», судить только вам.

Бас-комбо Phil Jones Bass SIX-PAK (USA) - 120 000 рублей

Бас-комбо Phil Jones Bass SIX-PAK - это промежуточное звено между огромными кабинетами Phil Jones и комбо. Идеально подойдет для небольших клубов, а также для записи.

Характеристики:

-Шесть 5" динамиков Piranha, дают отличный отклик по средним и высоким.

- два подключаемых как раздельно, так и вместе эквалайзера: 12-полосный графический и 3-полосный параметрический.

- оптический компрессор (лимитер)

- активный и пассивный вход

- балансный и небалансный параллельные выходы с преампа

-выход на тюнер, выход на педаль громкости, выход на наушники.

- разъемы гибридные jack/speakon

- выход на доп. кабинет

- 190 Ватт RMS

- запас мощности головы до 750 ватт RMS.

Пианино Hupfeld (Германия) - 100 000 рублей

Пианино HUPFELD известно своей изысканностью, утонченностью исполнения и уникальным звучанием. Компания Hupfeld придерживается традиционной философии изготовления пианино, разработанной фабрикой Rönisch в Лейпциге (Германия).

В Сыктывкаре тоже можно купить пианино марки Hupfeld модели Carmen в отличном состоянии. По словам продаца, не требует ремонта, а настройку держит 2-3 года.

Идеальный вариант для профессионального обучения и концертов. Продавец отдает банкетку в подарок.

Elektron Analog Rytm mkii - 100 000 рублей

В Сыктывкаре также можно купить топовую 8-голосную аналоговую драм-машину RYTM MK2 от Elektron. Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе, оснащен большим OLED-дисплеем, обеспечивающим комфортное управление даже в условиях слабой освещенности. Состояние отличное, полный комплект и коробка. Обмен не предусмотрен.

Профессиональная караоке-система AST Mini - 90 000 рублей

Продается новая профессиональная караоке-система AST Mini. По словам владельца, купил давно, но практически не использовал. Продает за ненадобностью. Перед продажей систему запускали, проверяли - все отлично работает.

В придачу к системе владелец отдает: каталог детских песен - две штуки, основной каталог и пульт от аппарата.

Также для караоке-системы продается следующая техника:

Сабвуфер dB Technologies SUB618 1200 Bt 133дБ 35-130 Гц - 45 000 рублей

Две колонки dB Technologies B-Hype Активные 400Вт 126dB - 45 000 рублей

Все провода для подключения продавец так же отдаст в придачу.

Электрогитара - 70 000 рублей

Электрогитара сделана вручную мастером под заказ, 24 лада. Верхние лады скалопированы. Звучки и фурнитура американские, сеймуры, Флойд Роуз. Жесткий кофр. Красное дерево. По словам владельца, звук - чума.

Басовый усилитель Marshall VBA 400 - 67 000 рублей

Сделан в Англии, был куплен в 2009 году новым. Как написал владелец, 10 лет стоял дома вместо мебели. Лампы не использовались.

Басовый усилитель VBA 400 выполнен в виде «головы», имеет полностью ламповую конструкцию (три лампы - ECC83, одна - ECC82 и восемь - 6550) и мощность 400 Вт. Есть два инструментальных входа (один с высокой чувствительностью - для инструментов с пассивной электроникой, другой с низкой чувствительностью - для инструментов с активной электроникой), регулятор чувствительности, трехполосный эквалайзер, трехпозиционный вращаемый переключатель Contour Select, выход для подключения тюнера. Габариты усилителя 670 x 275 x 325 мм, масса 36 кг.

Pioneer cdj 900 - 59 000 рублей

У сыктывкарцев есть возможность приобрести проигрыватель для профессиональных DJ, поддерживающий множество самых различных форматов. Продается сразу два.

По словам владельца, они в хорошем состоянии: как внешнем, так техническом. В клубах не стояли. Последние три года играла девушка по выходным в кафе. Дополнительные фото или видео владелец пришлет по запросу. Продают из-за закрытия заведения.

А вас заинтересовал какой-то инструмент? Пишите в комментариях!