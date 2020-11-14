Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Караоке, драм-машина и топ-гитара за полмилиона: самые дорогие музыкальные инструменты, которые продают в Сыктывкаре

Караоке, драм-машина и топ-гитара за полмилиона: самые дорогие музыкальные инструменты, которые продают в Сыктывкаре

14 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото avito.ru
Некоторые из них совершенно новые

Наверняка вы слышали, что заниматься музыкой - недешевое удовольствие. И это действительно так. Изготовление музыкальных инструментов  - довольно трудоемкий и весьма затратный процесс, а на их производстве требуются настоящие мастера своего дела. Именно это и повышает их стоимость и ценность. Портал PG11.ru собрал для вас подборку самых дорогих инструментов, которые продают сыктывкарцы. 

Гитара - 500 000 рублей

Автор объявления описал свой инструмент коротко и емко, одним единственным словом: «Топ».
Насколько она «топ», судить только вам. 

Бас-комбо Phil Jones Bass SIX-PAK (USA) - 120 000 рублей

Бас-комбо Phil Jones Bass SIX-PAK - это промежуточное звено между огромными кабинетами Phil Jones и комбо. Идеально подойдет для небольших клубов, а также для записи.

Характеристики:
-Шесть 5" динамиков Piranha, дают отличный отклик по средним и высоким.
- два подключаемых как раздельно, так и вместе эквалайзера: 12-полосный графический и 3-полосный параметрический.
- оптический компрессор (лимитер)
- активный и пассивный вход
- балансный и небалансный параллельные выходы с преампа
-выход на тюнер, выход на педаль громкости, выход на наушники.
- разъемы гибридные jack/speakon
- выход на доп. кабинет
- 190 Ватт RMS
- запас мощности головы до 750 ватт RMS.

Пианино Hupfeld (Германия) - 100 000 рублей

Пианино HUPFELD  известно своей изысканностью, утонченностью исполнения и уникальным звучанием. Компания Hupfeld придерживается традиционной философии изготовления пианино, разработанной фабрикой Rönisch в Лейпциге (Германия).
В Сыктывкаре тоже можно купить пианино марки Hupfeld модели Carmen в отличном состоянии. По словам продаца, не требует ремонта, а настройку держит 2-3 года.

Идеальный вариант для профессионального обучения и концертов. Продавец отдает банкетку в подарок.

Elektron Analog Rytm mkii - 100 000 рублей

В Сыктывкаре также можно купить топовую 8-голосную аналоговую драм-машину RYTM MK2 от Elektron. Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе, оснащен большим OLED-дисплеем, обеспечивающим комфортное управление даже в условиях слабой освещенности. Состояние отличное, полный комплект и коробка. Обмен не предусмотрен. 

Профессиональная караоке-система AST Mini - 90 000 рублей 

Продается новая профессиональная караоке-система AST Mini. По словам владельца, купил давно, но практически не использовал. Продает за ненадобностью. Перед продажей систему запускали, проверяли - все отлично работает. 

В придачу к системе владелец отдает: каталог детских песен - две штуки, основной каталог и пульт от аппарата. 

Также для караоке-системы продается следующая техника:
Сабвуфер dB Technologies SUB618 1200 Bt 133дБ 35-130 Гц - 45 000 рублей
Две колонки dB Technologies B-Hype Активные 400Вт 126dB - 45 000 рублей
Все провода для подключения продавец так же отдаст в придачу.

 Электрогитара - 70 000 рублей 

Электрогитара сделана вручную мастером под заказ, 24 лада. Верхние лады скалопированы. Звучки и фурнитура американские, сеймуры, Флойд Роуз. Жесткий кофр. Красное дерево. По словам владельца, звук - чума. 

Басовый усилитель Marshall VBA 400 - 67 000 рублей

Сделан в Англии, был куплен в 2009 году новым. Как написал владелец, 10 лет стоял дома вместо мебели. Лампы не использовались. 

Басовый усилитель VBA 400 выполнен в виде «головы», имеет полностью ламповую конструкцию (три лампы -  ECC83, одна - ECC82 и восемь - 6550) и мощность 400 Вт. Есть два инструментальных входа (один с высокой чувствительностью - для инструментов с пассивной электроникой, другой с низкой чувствительностью - для инструментов с активной электроникой), регулятор чувствительности, трехполосный эквалайзер, трехпозиционный вращаемый переключатель Contour Select, выход для подключения тюнера. Габариты усилителя 670 x 275 x 325 мм, масса 36 кг.

Pioneer cdj 900 - 59 000 рублей

У сыктывкарцев есть возможность приобрести проигрыватель для профессиональных DJ, поддерживающий множество самых различных форматов. Продается сразу два.

По словам владельца, они в хорошем состоянии: как внешнем, так техническом. В клубах не стояли. Последние три года играла девушка по выходным в кафе.  Дополнительные фото или видео владелец пришлет по запросу. Продают из-за закрытия заведения.

А вас заинтересовал какой-то инструмент? Пишите в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Музыка

Читатайте также: Девочка из Коми вышла в финал конкурса «Ты супер!»

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Мать избитого воркутинца рассказала, что планирует сделать с обидчиками сына Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Выбор «Pro Города»: топ 10 простых и потрясающе вкусных рецептов от редакции Читать
вчера
Праздник станет дороже: в России взлетят цены на алкоголь Читать
11 ноября
Чтобы духи не задушили: памятка для сыктывкарцев, как правильно выбирать косметику и парфюмерию Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru