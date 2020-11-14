Караоке, драм-машина и топ-гитара за полмилиона: самые дорогие музыкальные инструменты, которые продают в Сыктывкаре

Караоке, драм-машина и топ-гитара за полмилиона: самые дорогие музыкальные инструменты, которые продают в Сыктывкаре14 ноября 2020
elenamironovaВозрастное ограничение: 0+
Фото avito.ru
Некоторые из них совершенно новые
Наверняка вы слышали, что заниматься музыкой - недешевое удовольствие. И это действительно так. Изготовление музыкальных инструментов - довольно трудоемкий и весьма затратный процесс, а на их производстве требуются настоящие мастера своего дела. Именно это и повышает их стоимость и ценность. Портал PG11.ru собрал для вас подборку самых дорогих инструментов, которые продают сыктывкарцы.
Гитара - 500 000 рублей
Автор объявления описал свой инструмент коротко и емко, одним единственным словом: «Топ».
Насколько она «топ», судить только вам.
Бас-комбо Phil Jones Bass SIX-PAK (USA) - 120 000 рублей
Бас-комбо Phil Jones Bass SIX-PAK - это промежуточное звено между огромными кабинетами Phil Jones и комбо. Идеально подойдет для небольших клубов, а также для записи.
Характеристики:
-Шесть 5" динамиков Piranha, дают отличный отклик по средним и высоким.
- два подключаемых как раздельно, так и вместе эквалайзера: 12-полосный графический и 3-полосный параметрический.
- оптический компрессор (лимитер)
- активный и пассивный вход
- балансный и небалансный параллельные выходы с преампа
-выход на тюнер, выход на педаль громкости, выход на наушники.
- разъемы гибридные jack/speakon
- выход на доп. кабинет
- 190 Ватт RMS
- запас мощности головы до 750 ватт RMS.
Пианино Hupfeld (Германия) - 100 000 рублей
Пианино HUPFELD известно своей изысканностью, утонченностью исполнения и уникальным звучанием. Компания Hupfeld придерживается традиционной философии изготовления пианино, разработанной фабрикой Rönisch в Лейпциге (Германия).
В Сыктывкаре тоже можно купить пианино марки Hupfeld модели Carmen в отличном состоянии. По словам продаца, не требует ремонта, а настройку держит 2-3 года.
Идеальный вариант для профессионального обучения и концертов. Продавец отдает банкетку в подарок.
Elektron Analog Rytm mkii - 100 000 рублей
В Сыктывкаре также можно купить топовую 8-голосную аналоговую драм-машину RYTM MK2 от Elektron. Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе, оснащен большим OLED-дисплеем, обеспечивающим комфортное управление даже в условиях слабой освещенности. Состояние отличное, полный комплект и коробка. Обмен не предусмотрен.
Профессиональная караоке-система AST Mini - 90 000 рублей
Продается новая профессиональная караоке-система AST Mini. По словам владельца, купил давно, но практически не использовал. Продает за ненадобностью. Перед продажей систему запускали, проверяли - все отлично работает.
В придачу к системе владелец отдает: каталог детских песен - две штуки, основной каталог и пульт от аппарата.
Также для караоке-системы продается следующая техника:
Сабвуфер dB Technologies SUB618 1200 Bt 133дБ 35-130 Гц - 45 000 рублей
Две колонки dB Technologies B-Hype Активные 400Вт 126dB - 45 000 рублей
Все провода для подключения продавец так же отдаст в придачу.
Электрогитара - 70 000 рублей
Электрогитара сделана вручную мастером под заказ, 24 лада. Верхние лады скалопированы. Звучки и фурнитура американские, сеймуры, Флойд Роуз. Жесткий кофр. Красное дерево. По словам владельца, звук - чума.
Басовый усилитель Marshall VBA 400 - 67 000 рублей
Сделан в Англии, был куплен в 2009 году новым. Как написал владелец, 10 лет стоял дома вместо мебели. Лампы не использовались.
Басовый усилитель VBA 400 выполнен в виде «головы», имеет полностью ламповую конструкцию (три лампы - ECC83, одна - ECC82 и восемь - 6550) и мощность 400 Вт. Есть два инструментальных входа (один с высокой чувствительностью - для инструментов с пассивной электроникой, другой с низкой чувствительностью - для инструментов с активной электроникой), регулятор чувствительности, трехполосный эквалайзер, трехпозиционный вращаемый переключатель Contour Select, выход для подключения тюнера. Габариты усилителя 670 x 275 x 325 мм, масса 36 кг.
Pioneer cdj 900 - 59 000 рублей
У сыктывкарцев есть возможность приобрести проигрыватель для профессиональных DJ, поддерживающий множество самых различных форматов. Продается сразу два.
По словам владельца, они в хорошем состоянии: как внешнем, так техническом. В клубах не стояли. Последние три года играла девушка по выходным в кафе. Дополнительные фото или видео владелец пришлет по запросу. Продают из-за закрытия заведения.
А вас заинтересовал какой-то инструмент? Пишите в комментариях!
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