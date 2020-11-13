Фото дня в Сыктывкаре: обитатели заснеженных крон

@olezhiq_q

Сойка и немного фактов о ней: Встретить сойку особенно сложно в летний период, когда они сознательно улетают от людских поселений в небольшие рощицы, если в тех соблюдено главное условие для их проживания – наличие насекомых. Зимой, наоборот, они держатся ближе к городам.Преимущественная среда их обитания - леса , так как в них легче найти пропитание.⠀

Сойки приспособлены практически к любому климату, поэтому их можно увидеть в разных регионах России, Азии и даже в Европе.

Уникальная способность соек подражать голосам других животных и даже человека стала причиной, по которой вид получил неофициальное название «пересмешница».

#природавокругнас

#природароссии

#птица

#сойка

#фотоманитнас

#jay

#mockingjay

#birdphotography

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.