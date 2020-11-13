Фото дня в Сыктывкаре: обитатели заснеженных крон

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Фото дня в Сыктывкаре: обитатели заснеженных крон13 ноября 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
Сойка и немного фактов о ней:
- Встретить сойку особенно сложно в летний период, когда они сознательно улетают от людских поселений в небольшие рощицы, если в тех соблюдено главное условие для их проживания – наличие насекомых. Зимой, наоборот, они держатся ближе к городам.Преимущественная среда их обитания - леса , так как в них легче найти пропитание.⠀
- Сойки приспособлены практически к любому климату, поэтому их можно увидеть в разных регионах России, Азии и даже в Европе.
- Уникальная способность соек подражать голосам других животных и даже человека стала причиной, по которой вид получил неофициальное название «пересмешница».
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