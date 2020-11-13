«Сироты мерзнут в тонких куртках»: сыктывкарка возмущена, что не получает положенные выплаты

«Сироты мерзнут в тонких куртках»: сыктывкарка возмущена, что не получает положенные выплаты13 ноября 2020
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Фото: 2GIS/ Сыктывкарский политехнический техникум
Директор техникума прокомментировала ситуацию
Сыктывкарка заявила, что не получает положенные «сиротские» выплаты от сыктывкарского политехнического техникума.
Девушка заявила, что в политехническом техникуме до сих пор не выплатили деньги сиротам на одежду, хотя уже почти зима.
Сироты мерзнут в тонких куртках! На вопросы бухгалтерия отвечает тем, что денег нет. Ждите и все. А на вопрос о сроках заявляют, что сами ничего сами не знают. И что же делать сиротам теперь? - рассказала сыктывкарка.
Директор сыктывкарского политехнического техникума Лариса Волощук заявила, что финансирование на выплаты было доведено в конце октября. Сегодня деньги начали переводить нуждающимся.
Все получат выплаты в ближайшее время. Приблизительно всех расчитают в середине следующей недели. Выплата не разовая, сумма будет разделена на несколько частей. В прошлом году сироты получили деньги на обеспечение одеждой и сомневаюсь, что им совсем не в чем ходить, - заявила директор.
Лариса Волощук также заявила, что сирот также обеспечивают горячим питанием и все выплаты стараются делать регулярно и своевременно.
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13 ноября 2020, 12:15
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