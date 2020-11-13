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В Сети высмеяли открытие новой фермы в Коми

В Сети высмеяли открытие новой фермы в Коми

13 ноября 2020 Возрастное ограничение: 16+
Скриншот из видео CAR CAR TV/ Новая ферма в Коми
Автор высмеивает деятельность СМИ

В Коми благодаря государственной поддержке реализовано строительство новой фермы. YouTube-канал CAR CAR TV снял комедийный ролик, в котором высмеял открытие здания.

7 ноября в Усть-Вымьском районе состоялось торжественное открытие двух новых ферм. Жители Емзари Дарсалия и Соня Набиева в июле этого года получили грантовую поддержку по линии Минсельхоза Республики Коми на создание семейных ферм. Размер каждого гранта – 12,6 миллионов рублей. Проекты были реализованы в рекордно короткие сроки одним подрядчиком.

В Сети высмеяли это событие. Как отмечается в ролике, строительство фермы на деньги государство - это хорошее дело: новые рабочие места, новое уютное помещение для работы. Однако, как заявляет создатель, самое смешное то, что здание построили, а дорогу к нему - забыли.

Ролик также высмеивает деятельность СМИ - один большой телеканал осветил открытие фермы, но совсем не показал, как обстоят дела вокруг нее. В репортаже отмечалось, что помещение открытое и с хорошим освещение. 

Главное - хорошее освещение. А то что туда не пройдешь не проедешь - это не важно. Все равно, что дороги нет. На проект дали 12 миллионов рублей. Они хотят сказать, что государство просто так дало деньги фермеру - мол ищи подрядчика сам, распоряжайся деньгами как хочешь. А мы в сторонке постоим, не будем мешать, - сообщает автор ролика. 

Там, где бюджетные деньги, ничего хорошего не жди. Все будет через одно место, плюс своруют еще, - заключил автор ролика.

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