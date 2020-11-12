Фото дня в Сыктывкаре: новый взгляд на знакомый город

Фото дня в Сыктывкаре: новый взгляд на знакомый город12 ноября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@burmi75
Горожане делятся удивительными кадрами в соцсетях
@burmi75
- Знаете, а эта длиннофокусная перспектива потрясающая штука - ты фотографируешь знакомую тебе улицу, а объектив как бы перемещает тебя совсем в другое место. Согласитесь, в кадре будто и не Сыктывкар вовсе. Что это? Где это? Подсказка в номере автобусного маршрута.
#фотографсыктывкар
#фотографвсыктывкаре
#фотосыктывкар #фотосыктывкара #фотографкоми #фотографиисыктывкара #коми #сыктывкар
#настроение #городскиезарисовки #телеобъектив #телевик #длиннофокусныйобъектив #longlens
#longlensphotography #longfocallength #longfocus
#мсзм5са #зм5са #telephoto #telepholens #500mm #500mmlens #500мм
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0