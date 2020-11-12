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Фото дня в Сыктывкаре: новый взгляд на знакомый город

Фото дня в Сыктывкаре: новый взгляд на знакомый город

12 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
@burmi75
Горожане делятся удивительными кадрами в соцсетях

@burmi75

- Знаете, а эта длиннофокусная перспектива потрясающая штука - ты фотографируешь знакомую тебе улицу, а объектив как бы перемещает тебя совсем в другое место. Согласитесь, в кадре будто и не Сыктывкар вовсе. Что это? Где это? Подсказка в номере автобусного маршрута.

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Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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