Фото дня в Сыктывкаре: новый взгляд на знакомый город

@burmi75

- Знаете, а эта длиннофокусная перспектива потрясающая штука - ты фотографируешь знакомую тебе улицу, а объектив как бы перемещает тебя совсем в другое место. Согласитесь, в кадре будто и не Сыктывкар вовсе. Что это? Где это? Подсказка в номере автобусного маршрута.

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