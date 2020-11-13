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Сыктывкар в деталях: история знаменитой пожарной каланчи

Сыктывкар в деталях: история знаменитой пожарной каланчи

13 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: oldsyktyvkar.ru / Пожарная каланча в 1940 году
Из здания можно услышать песню о столице Коми

Наверное не найдется ни одного сыктывкарца, который не видел знаменитую пожарную каланчу. В рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет вам историю этого легендарного строения.

В сентября 1899 года на заседании Городской Думы предложили вместо старого здания пожарных возвести новое каменное строение с помещениями для служителей, конюшней и смотровой каланчой с пожарным колоколом. В 1900 году началось строительство под руководством вологодского архитектора И. И. Павлова.

Пожарная каланча в 1970-ые годы

Строительство здания завершилось к осени 1907 года. Это связано с тем, что из-за сложных погодных условий в республике его строили только летом. 19 октября 1907 состоялся молебен по случаю размещения в строении пожарного обоза.

Особенностью строения стал знаменитый «восьмерик каменной каланчи». Фасад здания выходил на улицу Спасскую (сейчас улица Советскую), в нем было пять широких арочных ворот для выезжая пожарного обоза. В 1975 году эти ворота стали большими арочными окнами на главном фасаде, а вместо пологой крыши на башне установили высокий шатер, который увенчался флюгером в виде металлического петуха, который сидел на гербе города Усть-Сысольска.

Современный вид

На фасаде также установили куранты. Они играли мелодию песни, сочиненной композитором Яковом Перепелицей о Сыктывкаре. Эту мелодию курантов на пожарной башне мы можно услышать и по сей день.

В этом здании всегда располагалось управление пожарной охраны. С 2002 года здесь находится Главное управление Министерства РФ по ГО и ЧС РК, а на 3 этаже открыт музей пожарной охраны.

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Сыктывкар в деталях

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Комментарии 1

59 минут назад e
на нижнем фото справа от пожарки что это за серое страшное здание которое похоже на бесплатный общественный туалет ?
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