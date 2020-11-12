Волки спасут Коми от чужих хищников

Возможна ли миграция волков из неблагополучных территорий в Коми? На этот вопрос со ссылкой на биологов ответил «Комиинформ».

На днях стало известно, что неблагоприятные условия, развитие сельского хозяйства и застройка территории выжили волков с Тамбовской области. При этом, в Коми на обширных лесных территориях хищники чувствуют себя вольготно. Почему серые разбойники не приходят туда, где им хорошо, рассказал ведущий инженер отдела экологии животных Института биологии КНЦ УрО РАН Андрея Королева.

Как оказалось, миграция - процесс не одномоментный. Даже если предположить, что вдруг резко начнется целенаправленный исход волков в направлении Коми, то животным придется преодолеть более 1 тыс. км по территориям с самыми разными условиями, к которыми они изначально не подготовлены, пояснил эксперт. На этих территориях они столкнутся с местными волками, которым не нужны конкуренты (у волков жестко поделены территории обитания), с охотниками, автотрассами, населенными пунктами. Дойти до Коми смогут единицы из тысяч. Пример этому есть в Скандинавии.

Там вся популяция образовалась лишь из трех особей (проблема близкородственного скрещивания), и местные ученые уже порядка 30 лет ждут, когда к ним с востока придут еще хотя бы пара-тройка хищников, но никто не доходит - гибнут от охотников, сбивают машины и поезда.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»