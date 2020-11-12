Где в Сыктывкаре сделают бесплатные катки: список адресов

Выяснилось где в Сыктывкаре будут залиты бесплатные катки для жителей. Об этом порталу PG11.ru сообщила администрация города.

Пресс-служба администрации Сыктывкарка сообщила, что ледовые катки будут залиты на традиционных местах:

улица Красных Партизан, 68 (СОШ № 21);

парк им. С.М. Кирова;

улица Димитрова, 1/4 (МАУ СШ «Северная Олимпия»)

улица Парковая, 11;

улица Ручейная, 32;

улица Юности, 8 (МАУ СШОР «Эжва»);

проспект Бумажников, 59 (МАУ СШ «Северная Олимпия»);

улица Петрозаводская, 44 (СОШ № 43);

Стефановская площадь.

Также в связи с вводом в эксплуатацию двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (по улице Морозова, 195 и в поселке городского типа Верхняя Максаковка) в текущем зимнем сезоне будут залиты хоккейные корты на этих комплексах. Доступ населения также будет свободным.

Работы по заливке катков начнутся при наступлении благоприятных для заливки льда погодных условий. Ледовые площадки планируется подготовить до новогодних каникул.

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