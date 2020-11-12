Эксперты подтвердили появление новой мошеннической схемы

ЦБ знает о новой схеме обмана, при которой сразу несколько мошенников от имени менеджеров банка сначала убеждают клиента приехать в отделение, а на полпути — направляют инструкцию в мессенджере с брендированного аккаунта, как перевести деньги на псевдо-безопасный счет. Это одна из схем с использованием методов социальной инженерии, сообщили «Известиям» в регуляторе.

Несколько десятков попыток увести деньги с использованием новой схемы мошенничества в последние две недели зафиксировала компания «Инфосистемы Джет», рассказал «Известиям» ее представитель.

— Новшество схемы заключается в том, что человека приглашают приехать в офис. Кроме того, в обмане участвуют сразу нескольких псевдосотрудников. Отличительной особенностью также выступает ведение коммуникации с клиентом в том числе через мессенджер, — пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По данным ЦБ, в первой половине 2020 года было заблокировано свыше 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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