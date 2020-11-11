Белая горячка, судороги, смерть: интервью с сыктывкарским специалистом о том, чем на самом деле может обернуться похмелье

Партнерский материал. Как пишет meduza.io, глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Госдумы заявил, что несмотря на то, что в России употребление алкоголя с годами снижается, в период пандемии COVID-19 смертность от него начала расти. По данным республиканской наркологии в Сыктывкаре на 2019 год официально зарегистрировано 2813 человек с алкогольной зависимостью. А если неофициально, с проблемой алкоголизма сталкивалось большинство семей. Специалисты медицинского центра «Человек-врач» рассказали порталу PG11.ru, почему похмелье может быть смертельно опасным, зависимым от алкоголя нельзя резко бросать пить и как помочь близкому человеку, если он в запое.

Что такое запой и почему люди в него уходят

Алкоголизм – это заболевание, при котором человек зависим от алкоголя психологически и физически. Сначала запой похож на долгую пьянку с большим количеством спиртного. Человек обычно недолго поспит и снова употребляет алкоголь в больших количествах. Это продолжается несколько дней или недель. Такой образ жизни способен выдержать не каждый организм. А если речь идет о запое месяцами, то с уверенностью можно говорить о смертельной опасности для любого человека.

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Многие думают, что в запои уходят, в основном, маргинальные слои общества. Это не так. Часто вполне успешные и состоявшиеся люди тоже страдают от алкоголизма. Они могут находиться в компании, которая пьет алкоголь, и спокойно отказываться от него, потому что не хотят. Но через какое то время, когда гормонов счастья становится недостаточно, накапливается негатив, все надоедает и хочется расслабиться, человек снова начинает пить…

А похмелиться разве не поможет?

Специалисты утверждают, что эйфория, которую дарит алкоголь, позже сменяется похмельем. Поэтому многим хочется выпить снова для улучшения самочувствия. Так начинается замкнутый круг. Во время запоя употребление алкоголя превращается в принятие дозы лекарства от тяжёлого похмелья.

- Существует миф, что можно выйти из запоя самостоятельно, если ежедневно снижать объем спиртного. Но на практике это не работает, потому что многим не под силу себя контролировать и отказывать в удовольствии выпить больше, чем этого требуется для облегчения. Поэтому опохмелившись человек продолжает запой, - рассказал специалист медицинского центра «Человек-врач».

Похмелье может быть смертельно опасным?

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Оно может пройти к вечеру, на следующий день или через неделю (при запое). Но может погубить, потому что:

организм обезвожен, а при употреблении алкоголя жидкости теряется больше, чем было выпито спиртного. Что увеличивает риск образования тромбов , особенно у мужчин старше 50 лет.



, особенно у мужчин старше 50 лет. клетки теряют калий и магний, что может привести к нарушениям работы сердца , в том числе летальным. На чрезмерное употребление алкоголя нервная система реагирует бессонницей, нарушением координации, мышления, памяти.



, в том числе летальным. На чрезмерное употребление алкоголя нервная система реагирует бессонницей, нарушением координации, мышления, памяти. у большинства людей, особенно старше 40 лет, повышается артериальное давление с головной болью, тошнотой, рвотой, а самое главное, риском развития инсульта !



! панкреатит - воспаление поджелудочной железы - всегда сопровождает запой. Это смертельно опасное заболевание.

Резко бросишь пить и «поймаешь» галлюцинации, потеряешь память или вообще умрешь?

Наибольший вред здоровью наносит резкое прекращение употребления алкоголя. Организм, привыкший к достаточно высокой концентрации в крови этилового спирта, не получив своевременно дозу, начинает испытывать проблемы и сильнейший стресс.

- В первые несколько часов могут быть только неприятные ощущения от похмелья: беспокойство, головная боль, тошнота, повышенное давление. Через 6-12 часов появляется абстинентный синдром или «синдром отмены». Он проявляется по-разному и зависит от индивидуальной переносимости организма, характера человека, состояния здоровья и, конечно, длительности употребления алкоголя и того, что человек пил, - отметил специалист медицинского центра «Человек-врач».

Алкогольный психоз или «белая горячка» – самое частое осложнение «синдрома отмены». У человека, не спавшего нескольких суток, страдает нервная система: появляются зрительные и слуховые галлюцинации. В состоянии алкогольного психоза человек не отдает себе отчет и способен на безумные поступки. Например, имеющий дома ружье начнет палить из него по несуществующим врагам, а кому-то голоса посоветуют выпрыгнуть из окна или кого-то придушить.

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- Но самое опасное осложнение - большой судорожный припадок, который сопровождается, потерей сознания и длительной потерей памяти. Во время судорог человек не дышит, потому что диафрагма как и все мышцы тоже испытывает судороги, которые не дают нормально дышать. Мозг человека способен прожить без кислорода в среднем около 2-х минут. Большой судорожный припадок может длиться дольше. После серии таких припадков частый их исход - смерть, - прокомментировал специалист.

Выведение из запоя: детокс или чем врач может помочь

Когда человек долго употребляет алкоголь, организм адаптируется к повышенному содержанию его в крови. Именно поэтому прекращение длительного запоя вызывает опасные осложнения.

- Правильно вывести человека из запоя может только квалифицированный специалист. Прерывать длительный запой нужно в стационаре, или на дому, но обязательно под контролем специалиста. С помощью лекарственных препаратов врач безопасно помогает вывести из запоя, облегчить симптомы и восстановить нарушенный обмен веществ. Медикаментозная поддержка обязательна: только с ее помощью можно избежать осложнений!

Специалисты предупреждают о том, что заниматься лечением алкоголизма, когда человек еще недавно выпивал, пусть даже прошло 2-3 дня, абсолютно бесполезно. Потому что как только алкоголь попадает в кровеносное русло и мозг, начинается алкогольная интоксикация, которая длится несколько часов или недель.

- В этом состоянии не может идти и речи об избавлении от зависимости. Дезинтоксикация или «детокс» - вот что можно и нужно проводить в случае оказания помощи при похмелье или выведении из запоя. Бороться с зависимостью нужно только, когда человек избавится от интоксикации, и функции нервной системы восстановятся. Чтобы пройти лечение от алкогольной зависимости, пациент должен адекватно думать и запоминать установки врача. Поэтому должно пройти время, иначе деньги выбросите на ветер.

Капельница на дому: как проводят дезинтоксикацию?

Это происходит при помощи капельниц со специальными лекарственными растворами. Задачи могут быть разные: нейтрализация этилового спирта и продуктов его распада в крови, восстановление нарушенного водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса, восполнение витаминов, воздействие на обмен веществ, поврежденные нервные клетки и стенки сосудов.

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- Чтобы терапия была комфортной, врач использует успокоительные средства, способные вызвать глубокий сон при правильном подборе препаратов и доз. Грамотно назначенная успокаивающая нервную систему терапия, а также комплекс утраченных витаминов, сбалансированных растворов и жизненно необходимых лекарственных средств поможет выйти из запоя с минимальным риском осложнений.

Куда обращаться?

Специалисты медицинского центра «Человек-Врач» квалифицированно избавят от похмелья круглосуточно и 7 дней в неделю.

Медицинский центр «Человек-Врач» - это не наркологическая клиника. В центре работают доктора скорой помощи, у которых есть подходящая специальность для оказания подобных услуг. Бояться нечего: на учет в наркологию вас не поставят! Задача центра сохранить здоровье и даже жизнь в сложившейся непростой ситуации.

Доктора готовы выехать даже в отдаленные от Сыктывкара районы.



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