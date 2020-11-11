Погода в Сыктывкаре на 12 ноября: на улице без изменений

12 ноября в столице Коми ожидается стабильная погода с -3 градусами тепла. Небо останется облачным с небольшими прояснениями, временами пройдет снег, а ветер сохранит северо-западное направление.

Температура ночью: -3...-5 °C

Температура днём: -1...-3 °C

облачно с прояснениями

временами небольшой снег

ветер: СЗ, умеренный