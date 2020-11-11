Погода в Сыктывкаре на 12 ноября: на улице без изменений

Прогноз от ЦГМС на четверг
Погода в Сыктывкаре на 12 ноября: на улице без изменений11 ноября 2020
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Фото из архива «Pro Города»
12 ноября в столице Коми ожидается стабильная погода с -3 градусами тепла. Небо останется облачным с небольшими прояснениями, временами пройдет снег, а ветер сохранит северо-западное направление.
Температура ночью: -3...-5 °C
Температура днём: -1...-3 °C
облачно с прояснениями
временами небольшой снег
ветер: СЗ, умеренный
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