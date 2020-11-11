Сыктывкарец пытается закрыть «пивнушку» за нарушение санитарной безопасности

Некоторых сыктывкарцев очень волнуют пивные заведения в жилых домах. По их словам, они грязные, шумные и мешают комфортному проживанию. Неравнодушный житель столицы Руслан Искандаров рассказал порталу PG11.ru о том, как борется с этой проблемой.

Сыктывкарец Руслан Искандаров отмечает, что питейные заведения в жилых домах - это региональная проблема. По его словам, они несут в себе множество проблем для жильцов - изгаженные подъезды, шумные пьяные компании, драки, грабежи и многое другое.

Сама проблема «наливаек» меня беспокоит посредственно. Некоторые пивные бары я посещаю сам. Но есть места, которые приносят большие проблемы людям. В основном проблема из-за организации самого заведения, - сообщает мужчина.

Руслан Искандаров рассказал, что в Эжве, рядом с одним из торговых центров, есть маленький пивной бар, на который жалуются жильцы ближайших домов.

Жалобы классические: изгаженные подьезды, драки, шум, вонь от сигарет. Если зайти в этот бар, то можно увидеть обьявление о наличии туалета. Однако попасть в этот туалет очень сложно. Он находится за прилавком, стойка прилавка цельная, во всю ширину зала, надо чуть ли не в присяде туда влезать. Вот и представьте, смогут ли это сделать подвыпившие люди среднего возраста?, - сообщает Руслан Искандаров.

Мужчина отмечает, что после преодоления первого уровня - «столешницы», аркада не заканчивается, далее вас ждет второй уровень - «проход в туалет». Но даже если вы преодолели и его, то на третьем уровне вас ждет фиаско. Стена, которая ограждает туалет от зала, не цельная и не до потолка, поэтому справлять нужду приходится максимально тихо.

Зачастую проще сходить в туалет к подъезду, что я сам лично наблюдал. Некоторые ходят в соседнюю пиццерию. Кружки в баре многоразовые, но для их мытья нет места - их ополаскивают водой в туалете и протирают тряпкой, которая там же и лежит. Про социальную дистанцию и маску на продавце речь вообще не идет. Зал всего 15 квадратных метров, зачастую там бывает до 10 человек, - заявляет сыктывкарец.

Отдельно Руслан Искандаров отмечает хамство продавца как к клиентам, так и жильцам дома, которые приходят жаловаться. По его словам, именно продавец обслуживает неадекватных пьяных людей, которые провоцируют драки.

Она их выгоняет на улицу, где те устраивают дебош, мешая людям жить. Так продавец снимает с себя ответственность. Туалет у нас есть, а дерутся не у нас, - отмечает мужчина.

Сыктывкарец заявил, что главная проблема не в самих «пивнушках», а в организации рабочего процесса. По его словам, можно экономить на комфорте людей, а проблемы перекладывать на других граждан, но лучше наладить нормальную работу.

Я написал жалобы на это заведение заявление в прокуратуру, Роспотребнадзор, администрацию Сыктывкара, администрацию Эжвы, в личные сообщения мэру Хозяиновой. Недавно мне пришло письмо из администрации главы Коми, где сообщили, что обращение находится на контроле, - заключил сыктывкарец.

Мужчина заявил, что он давно ведет свою деятельность по противодействию питейным заведениям. Так он уже поспособствовал закрытию не одной рюмочной и «пивнушки» в Эжве.

Руслан Искандаров рассказал, что любой сыктывкарец может поспособствовать решению этой проблемы. Мужчина собрал подробный алгоритм действий:

Для начала нужно собрать информацию, зафиксировать нарушение, оставить обращение в книге жалоб и предложений. Обязательно заполнить все графы с указанием ФИО, адреса и телефона;

Далее нужно составить жалобу и с указанием даты и времени обнаружения нарушений и отправить ее в Роспотребнадзор и прокуратуру. Самое главное - самим выучить правила торговли;

Также можно написать в администрацию Сыктывкара или главы Коми. Они держат этот вопрос на контроле, что показывает их заботу о людях.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»