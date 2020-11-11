Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Сыктывкарец пытается закрыть «пивнушку» за нарушение санитарной безопасности

Сыктывкарец пытается закрыть «пивнушку» за нарушение санитарной безопасности

11 ноября 2020 Возрастное ограничение: 16+
vk.com/ Руслан Искандаров
Благодаря деятельности мужчины закрыты многие заведения

Некоторых сыктывкарцев очень волнуют пивные заведения в жилых домах. По их словам, они грязные, шумные и мешают комфортному проживанию. Неравнодушный житель столицы Руслан Искандаров рассказал порталу PG11.ru о том, как борется с этой проблемой.

Сыктывкарец Руслан Искандаров отмечает, что питейные заведения в жилых домах - это региональная проблема. По его словам, они несут в себе множество проблем для жильцов - изгаженные подъезды, шумные пьяные компании, драки, грабежи и многое другое. 

Сама проблема «наливаек» меня беспокоит посредственно. Некоторые пивные бары я посещаю сам. Но есть места, которые приносят большие проблемы людям. В основном проблема из-за организации самого заведения, - сообщает мужчина.

Руслан Искандаров рассказал, что в Эжве, рядом с одним из торговых центров, есть маленький пивной бар, на который жалуются жильцы ближайших домов. 

Жалобы классические: изгаженные подьезды, драки, шум, вонь от сигарет. Если зайти в этот бар, то можно увидеть обьявление о наличии туалета. Однако попасть в этот туалет очень сложно. Он находится за прилавком, стойка прилавка цельная, во всю ширину зала, надо чуть ли не в присяде туда влезать. Вот и представьте, смогут ли это сделать подвыпившие люди среднего возраста?, - сообщает Руслан Искандаров.

Мужчина отмечает, что после преодоления первого уровня - «столешницы», аркада не заканчивается, далее вас ждет второй уровень - «проход в туалет». Но даже если вы преодолели и его, то на третьем уровне вас ждет фиаско. Стена, которая ограждает туалет от зала, не цельная и не до потолка, поэтому справлять нужду приходится максимально тихо.

Зачастую проще сходить в туалет к подъезду, что я сам лично наблюдал. Некоторые ходят в соседнюю пиццерию. Кружки в баре многоразовые, но для их мытья нет места - их ополаскивают водой в туалете и протирают тряпкой, которая там же и лежит. Про социальную дистанцию и маску на продавце речь вообще не идет. Зал всего 15 квадратных метров, зачастую там бывает до 10 человек, - заявляет сыктывкарец.

Отдельно Руслан Искандаров отмечает хамство продавца как к клиентам, так и жильцам дома, которые приходят жаловаться. По его словам, именно продавец обслуживает неадекватных пьяных людей, которые провоцируют драки. 

Она их выгоняет на улицу, где те устраивают дебош, мешая людям жить. Так продавец снимает с себя ответственность. Туалет у нас есть, а дерутся не у нас, - отмечает мужчина.

Сыктывкарец заявил, что главная проблема не в самих «пивнушках», а в организации рабочего процесса. По его словам, можно экономить на комфорте людей, а проблемы перекладывать на других граждан, но лучше наладить нормальную работу.

Я написал жалобы на это заведение заявление в прокуратуру, Роспотребнадзор, администрацию Сыктывкара, администрацию Эжвы, в личные сообщения мэру Хозяиновой. Недавно мне пришло письмо из администрации главы Коми, где сообщили, что обращение находится на контроле, - заключил сыктывкарец. 

Мужчина заявил, что он давно ведет свою деятельность по противодействию питейным заведениям. Так он уже поспособствовал закрытию не одной рюмочной и «пивнушки» в Эжве. 

Руслан Искандаров рассказал, что любой сыктывкарец может поспособствовать решению этой проблемы. Мужчина собрал подробный алгоритм действий:

  • Для начала нужно собрать информацию, зафиксировать нарушение, оставить обращение в книге жалоб и предложений. Обязательно заполнить все графы с указанием ФИО, адреса и телефона;
  • Далее нужно составить жалобу и с указанием даты и времени обнаружения нарушений и отправить ее в Роспотребнадзор и прокуратуру. Самое главное - самим выучить правила торговли;
  • Также можно написать в администрацию Сыктывкара или главы Коми. Они держат этот вопрос на контроле, что показывает их заботу о людях.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Авторская колонка

Читайте также: Минфин Коми предложил потратить на борьбу с COVID-19 более миллиарда рублей

Комментарии 1

минуту назад Саша
Гандон конченный!
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Глава коми поселка объяснил, почему дети остались без футбольного поля Посмотреть все

Редакция рекомендует

09 ноября
30 бюджетных новогодних костюмов, которые продают сыктывкарцы Читать
07 ноября
Мотоциклы, меха и море: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
07 ноября
Предложение руки и сердца, лосось в подарок и неоновые вывески: незабываемые визиты знаменитостей в Коми Читать
Посмотреть все
27 октября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
09 ноября Где жителям Коми пройти реабилитацию после COVID-19?
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru