Фото дня в Сыктывкаре: отчаянные меры во время пандемии

Вот так влияет на людей пандемия. Шутка это или нет, в нынешней ситуции понять сложно, но так или инче, снимок попадает в нашу еждневную рубрику «Фото дня»

Кристина Адомница

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