Фото дня в Сыктывкаре: отчаянные меры во время пандемии

Горожане делятся необычными и забавными кадрами в соцсетях
Фото дня в Сыктывкаре: отчаянные меры во время пандемии10 ноября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 6+
Кристина Адомница
Вот так влияет на людей пандемия. Шутка это или нет, в нынешней ситуции понять сложно, но так или инче, снимок попадает в нашу еждневную рубрику «Фото дня»
Кристина Адомница
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
10 ноября 2020, 17:10
Комментарии 0