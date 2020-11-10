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Эксперты рассказали, как не принести коронавирус домой

Эксперты рассказали, как не принести коронавирус домой

10 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Андрей Цветков/ Сыктывкар во время весеннего карантина
Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию

Как обезопасить себя и своих близких, чтобы не принести домой ковид с улицы, рассказала руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Кроме того, в сети появились рекомендации Роспотребнадзора по выбору кожных антисептиков и дезсредств, пишет «КП Коми».

По словам Татьяны Руженцовой, риск принести коронавирус домой достаточно высок у тех, кто регулярно бывает в местах скопления людей и ездит в общественном транспорте. Эксперт рекомендует убирать квартиру ежедневно, особое внимание следует уделить прихожей. Следует продезинфицировать ручки дверей и ключи. Там также следует установить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы, зайдя домой с улицы, можно было обработать руки.

Рекомендации Роспотребнадзора по выбору и применению кожного антисептика

При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась.

В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.

Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы. Будьте здоровы!

Как выбрать дезинфицирующее средство

Татьяна Руженцова отметила, что, даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке квартиры дезинфицирующие средства.

По данным исследования Роспотребнадзора, вирус SARS-CoV-2 способен оставаться активным на различных поверхностях в течение более двух суток. Удалить болезнетворные частицы с поверхностей предметов позволяют антисептики.

Эксперты протестировали дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ, среди которых были хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Каждое из средств доказало свою эффективность и оперативность в борьбе с вирусом.

Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут.

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Здоровье Коронавирус

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