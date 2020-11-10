Моногорода России рискуют остаться без льгот

В моногородах сейчас действует 90 территорий опережающего развития (ТОР), которые предоставляют налоговые льготы и другие меры поддержки для привлечения бизнеса. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, это огромное количество, есть сомнения в эффективности работы ТОР.

Как пояснил «Известиям» представитель Юрия Трутнева, неэффективными считаются ТОР, в которых нет резидентов, они не ведут свою деятельность или закрылись вовсе.

Кроме того, намерение сократить количество территорий опережающего развития можно объяснить размыванием инвестиций и расходами государства на их администрирование, рассказал изданию председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский.

После того как Минэкономразвития и Минвостокразвития проведут анализ действующих преференциальных зон, пройдет заседание рабочей группы, на котором будет принято решение о ликвидации ТОР в моногородах.

Напомним, в 2010 году четыре населенных пункта Коми вошли в федеральный список моногородов. К числу муниципалитетов, существование которых всецело зависит от положения дел на единственном градообразующем предприятии, федеральные власти отнесли Воркуту, Инту, Емву и поселок Жешарт. С 2017 года они участвуют в приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов». Во всех моногородах в полном объеме реализованы мероприятия программы «Пять шагов благоустройства».

Глава Коми Владимир Уйба в обращении от 12 октября 2020 года сообщил, что социальным предпринимателям в моногородах региона оказывают финансовую поддержку: на эти цели выделили 10,3 млн рублей.

Деньги уже получили предприниматели Емвы и Жешарта. В ноябре пройдет конкурс на выделение субсидий для социальных предпринимателей Воркуты.

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