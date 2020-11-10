Назван способ победить головную боль

При сильных головных болях состояние человека может существенно страдать. Ведь мигрень — это не шутки. В такой ситуации не хочется ни работать, ни отдыхать, ровным счётом ничего делать обычно не можешь. Портал «Медик Форум» предлагает ознакомиться с признаками мигрени и методами избавления от неё.

Симптомы мигрени

Мигрень сопровождается не только сильными хроническими болями в голове. Нередко при таком заболевании возникают нарушения зрения. Человек хуже видит, у него в глазах мерцают блики, огоньки, пятна. Бывали случаи появления галлюцинаций и даже образование слепоты.

Также возможно онемение некоторых участков тела. Такое чувство, словно их вообще нет. Или мурашки по телу.

Проблемы с речью — ещё один симптом мигрени. Сильные боли провоцируют её нарушения: невозможность говорить, нормально функционировать языку, он постоянно запинается и речь получается невнятной.

Чаще всего мигрень начинается с несильных головных болей, незначительных помутнений в глазах, жажды, покалываний в конечностях. Нередко образуются сонливость, тяга к сладкому, раздражительность. Эти признаки могут образоваться за несколько часов или дней до головных болей. Мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой и сильной чувствительностью к свету.

Методы избавления от мигрени

Во-первых, необходимо снизить уровень стресса. Работа и дом не должны вызывать негативных эмоций, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния здоровья. В том числе и мигрени. В такой ситуации каждому человеку поможет собственные методы. Одни отлично справляются со стрессом при помощи йоги, другим помогает поход на массаж или к психотерапевту, а третьим требуется просто полежать в тишине, в горячей ванной или как следует выспаться.

Соблюдать правильное питание тоже крайне важно для того, чтобы избавиться от мигрени. Особый вред приносят алкогольные напитки, кофеин, аспартам и чрезмерно соленая еда. Лучше избегать подобных продуктов, придерживаясь сбалансированного питания.

В-третьих, требуется наладить режим сна. Отдых ночью крайне важен для избавления от головных болей. Следует спать не меньше 7 часов, чтобы состояние нормализовалось.

У женщин причиной образования мигрени могут быть гормональные изменения, в частности, изменения уровня эстрогена. Наиболее часто это случается во время менструации, беременности или менопаузы, а также приема противозачаточных средств или гормональной терапии. Решить проблему можно при помощи обращения к врачу.

В целом после нормализации здорового образа жизни если ситуация не исправляется, а мигрень только нарастает, то тянуть с обращением к доктору не стоит. Ведь только специалист может точно определить причину возникновения сильных хронических головных болей.

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