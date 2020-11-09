Фото дня от сыктывкарки: дебют в балете «Жизель»09 ноября 2020
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@yana_opera
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
@yana_opera
- Дебют в балете "Жизель". Было волнительно, но так понравилось! Я была в роли Герцогини Батильды. Всегда восхищалась балетом ! С замиранием сердца всегда смотрю на танцевальные номера! И я настолько рада , что мне посчастливилось быть причастной к такому прекрасному!
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09 ноября 2020, 17:15
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