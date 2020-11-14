Топ семь высокооплачиваемых вакансий в сфере маркетинга и PR для сыктывкарцев

Топ семь высокооплачиваемых вакансий в сфере маркетинга и PR для сыктывкарцев14 ноября 2020
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Фото pixabay.com/ru
Все работодатели обещают официальные трудоустройство и заработную плату
Сфера рекламы и PR сегодня особенно востребована. Практически каждой компании необходим штатный маркетолог: от производства до профильных консалтинговых компаний. Кроме того, что профессия востребованная, она еще и высокооплачиваемая. На старте карьеры еще неопытный выпускник вуза получает доход от 30 000 рублей в месяц. Затем его заработок увеличивается до уровня в 50-60 тысяч рублей в месяц. И это далеко не предел. Ведь карьера в данной отрасли развивается стремительно, что гарантирует стабильный и высокий уровень дохода. Портал PG11.ru собрал для вас семь высокооплачиваемых вакансий в сфере маркетинга и PR в Сыктывкаре.
Руководитель отдела маркетинга и PR - от 60 000 до 70 000 рублей на руки
Широкопрофильная торговая компания, которая реализует проекты по поставке, монтажу и обслуживанию офисной техники для бизнеса, ищет опытного маркетолога для работы в офисе (удаленная работа не рассматривается). Для более оперативной выработки решений совместно с отделом продаж работник должен увеличить показатели по продажам в b2b-сегменте.
Обязанности следующие:
- Планировать действия по повышению лояльности к компании, узнаваемости, увеличению продаж.
- Ставить задачи и контролировать исполнение подрядчиками для создания посадочных страниц (Битрикс 24), проведения рекламных кампаний в Яндекс и Google. Настройка и оптимизация рекламы.
- Модернизация и обновление разделов сайта актуальной информацией (новости, кейсы, обзоры оборудования), постановка ТЗ, контроль исполнения.
- Оформление и ведение групп в vk, instagram, facebook (посты, создание макетов, установка виджетов).
- Настройка и управление таргетированной рекламой. Организация E-mail и vk рассылок.
- Организация клиентских и иных мероприятий, а также фотосъемок материалов для соцсетей, сайта.
Требования к кандидату: аналогичный опыт работы, знание инструментов работы с контекстной, таргетированной рекламой, социальными сетями, креативность.
Взамен работодатель предлагает интересную работу в дружном, молодом коллективе, оплачиваемый отпуск, курсы повышения квалификации (обучение за счет компании по углубленным направлениям маркетинга), 5-дневную рабочую неделю.
Директолог/специалист по контекстной рекламе - от 45 000 до 80 000 рублей на руки
Официальный дилер мировых производителей автомобилей ищет ответственного, нацеленного на результат сотрудника в штат, который понимает, что клиент - это главная ценность любого бизнеса.
В обязанности входит:
- Анализ активности конкурентов и разработка стратегий продвижения;
- Настройка и ведение рекламных кампаний в Adwords, Яндекс.Директ, аналитика и оценка их эффективности;
- Подготовка текстов для рекламы, прогнозов по трафику, бюджетам, лидам на месяц/год;
- Составление отчетов по эффективности рекламных кампаний.
Требования к кандидату:
- Знание и навыки владения графическими редакторами
- Знание основ маркетинговых коммуникаций и инструментов маркетинга;
- Хорошее техническое владение системами Яндекс. Директ и Google Adwords, успешные подтвержденные кейсы ведения рекламных кампаний в этих системах.
- Знание GA и Метрики;
- Опыт работы с контекстной рекламой от 2 лет
- Высокий уровень личной ответственности за результат.
Условия: кроме официального трудоустройства, оплаты больничного и отпуска работодатель предлагает индивидуальные условия для покупки автомобиля, скидки на обслуживание личного авто.
Менеджер по работе с клиентами - от 35 000 до 80 000 рублей на руки
Официальный партнер информационно-правового обеспечения на территории Коми ищет специалиста.
В обязанности входит: обзвон существующей базы, консультирование клиентов по продуктам и услугам компании, проведение презентаций, холодные и тёплые продажи, поиск новых клиентов приветствуется, но необязателен.
Требования к кандидату следующие:
образование высшее или средне-специальное, опыт работы в продажах и/или в IT-сфере и опыт в исходящих продажах обязательны. Будущий сотрудник должен быть легко обучаемым, коммуникабельным, ответственным, с активной жизненной позицией.
Условия:
оформление по ТК РФ, соцпакет. График работы пятидневка с 9 до 17 - будни, зарплата: оклад+премия. Вакансия доступна соискателям с инвалидностью.
Торговый представитель - от 40 000 рублей до вычета налогов
Компании, которая занимается ремонтными работами и обслуживанием конструкций ПВХ и дверей, нужен сотрудник.
Обязанности следующие:
- Работа с готовой клиентской базой компании;
- Консультация клиента, помощь в выборе материалов;
- Выставление счетов, контроль их оплаты;
- Составление смет и расчетов для мастеров.
Требования: ответственность, исполнительность, стремление развиваться, опыт в продажах будет преимуществом.
Условия:
Высокий стабильный заработок (оклад и %);
Карьерный рост (до руководящей должности);
Обучение за счет работодателя;
Корпоративные мероприятия, дружный коллектив.
Менеджер по работе с клиентами - до 50 000 рублей до вычета налогов
В команду центра поддержки предпринимательства требуется упорный и целеустремленный менеджер по работе с клиентами (B2B, B2C). Основной продукт: онлайн и оффлайн образование в сфере предпринимательства и личностного развития.
Работодатель обещает: стабильно высокую зарплату, стремительный карьерный рост, корпоративное обучение, дружный коллектив, современный офис в центре города.
Для компании важны: открытость и честность, партнерство, профессионализм, качество.
PR-специалист - от 35 000 рублей на руки
Широкопрофильная торговая компания, которая реализует проекты по поставке, монтажу и обслуживанию офисной техники для бизнеса ищет ищет специалиста, который поможет грамотно описать реализованные проекты, создавать новости компании, самостоятельно готовить интересные обзоры.
Обязанности:
- Описание выполненных проектов компании, поиск информации в интернете, брифинг и интервьюирование заказчиков, сбор информации внутри компании;
- Подготовка текстов для сайтов и посадочных страниц, рекламных кампаний и акций, постов в соцсетях;
- Описание продуктовых предложений;
- Нейминг, слоганы, тексты для баннеров;
- Подготовка текстов для e-mail рассылок.
Требования:
- Опыт создание материалов «с нуля»;
- Умение самостоятельно оценивать сроки и объем работ;
- Наличие портфолио. Предпочтение отдаётся кандидатам с текстами на бизнес-тематики.
- Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, корпоративные мероприятия, тренинги и обучение для сотрудников.
Интернет-маркетолог - от 25 000 до 55 000 рублей до вычета налогов
IT-компания на Foodtech-рынке России, которая разрабатывает и внедряет автоматизированный сервис для служб доставок еды, ищет сотрудника.
Требования к кандидату:
- Образование (маркетинг / журналистика / филология / PR и реклама);
- Грамотная речь, развитые навыки коммуникации;
- Опыт работы с начинающими проектами и смелый подход к решению задач;
- Знание современных инструментов интернет-маркетинга;
- Желание развивать компетенции и обучаться;
- Знание различных digital-каналов, форматов объявлений, возможностей. Практический опыт использования Google Adwords/Яндекс.Директ/Пиксели/
- Желание писать вкусные тексты и креативы.
Задачи:
- Участие в работе над брендом компании b2b и её маркетинговой активности по всей России;
- Генерация креативных идей. Разработка концепций проектов PR-кампаний;
- Создание продающего копирайтинга: создание презентаций, статей, кейсов, инструкций о платформе о5 | Еда / ecommerce рынок доставки еды / it технологии.
- Работа с соц.сетями и блогом компании.
Работодатель предлагает взамен:
Профессиональную команду и клиентов по всей России;
Отличный уютный офис в самом центре города;
Оклад + премии за объем работы и знание своего дела.
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