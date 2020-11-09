Глава Роспотребнадзора призвала ужесточить ограничения в Коми

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране. Об этом сообщили РИА Новости.

По данным ведомства, к ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.

Как отметила Попова, в этих субъектах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются. В Кремле ранее назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ряде регионов система здравоохранения уже перегружена.

Три дня подряд в стране регистрируют более двадцати тысяч новых инфицированных. Наибольшее число заболевших в Москве (5751, днем ранее — 5829), Санкт-Петербурге (1331) и Подмосковье (644). Темп прироста составляет 1,2 процента.

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