Фото дня от сыктывкарца: рубрика National Geographic

@olezhiq_q

- И снова рубрика National geographic. На прогулке в лесу наткнулся на такого вот дятла, окрас которого отличался от предыдущего.Но в этот раз удалось запечатлеть на видео, как он был занят своим привычным делом.

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