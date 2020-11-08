Фото дня от сыктывкарца: рубрика National Geographic

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Фото дня от сыктывкарца: рубрика National Geographic08 ноября 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
- И снова рубрика National geographic. На прогулке в лесу наткнулся на такого вот дятла, окрас которого отличался от предыдущего.Но в этот раз удалось запечатлеть на видео, как он был занят своим привычным делом.
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